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Пітон проковтнув жінку — деталі жахливої трагедії
Світ здригнувся від моторошної новини з Індонезії, де гігантський пітон довжиною близько восьми метрів повністю проковтнув жінку.
В Індонезії пітон проковтнув 44-річну Елізабет Ямалау. Чоловік жінки занадто пізно виявив її у пащі змії.
Про це повідомляє індонезійський інформаційний ресурс Detik.
Приблизно о 15:20 жінка вирушила до родинного саду. Коли за три години вона так і не з’явилася вдома, її 52-річний чоловік Беньямін Ланто занепокоївся та пішов слідом.
Прибувши на місце, чоловік побачив жахливу картину — жінка опинилася у пастці гігантського плазуна.
«Її чоловік негайно спробував врятувати жертву, відрубавши змії голову за допомогою підручного інструменту», — зазначив очільник місцевих правоохоронних органів острова Таліабу Аднан Вах’ю Кашогі.
Офіцер також додав, що звільнити жінку з полону вдалося дуже швидко, проте допомогти їй уже не було можливості.
Нагадаємо, в Індонезії 63-річний фермер на ім’я Ла Ноті, який зник на плантації, був виявлений мертвим у череві восьмиметрового пітона. Його односельці змушені були розрізати змію, щоб дістати тіло загиблого.