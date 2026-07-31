Пітон / © Associated Press

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В Індонезії пітон проковтнув 44-річну Елізабет Ямалау. Чоловік жінки занадто пізно виявив її у пащі змії.

Про це повідомляє індонезійський інформаційний ресурс Detik.

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Приблизно о 15:20 жінка вирушила до родинного саду. Коли за три години вона так і не з’явилася вдома, її 52-річний чоловік Беньямін Ланто занепокоївся та пішов слідом.

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Прибувши на місце, чоловік побачив жахливу картину — жінка опинилася у пастці гігантського плазуна.

«Її чоловік негайно спробував врятувати жертву, відрубавши змії голову за допомогою підручного інструменту», — зазначив очільник місцевих правоохоронних органів острова Таліабу Аднан Вах’ю Кашогі.

Офіцер також додав, що звільнити жінку з полону вдалося дуже швидко, проте допомогти їй уже не було можливості.

Нагадаємо, в Індонезії 63-річний фермер на ім’я Ла Ноті, який зник на плантації, був виявлений мертвим у череві восьмиметрового пітона. Його односельці змушені були розрізати змію, щоб дістати тіло загиблого.

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