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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3742
Час на прочитання
1 хв

У Хмельницькому прогриміла серія потужних вибухів (оновлено)

Причина вибухів наразі невідома. На місці працюють всі відповідні служби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У місті чули звуки вибуху

У місті чули звуки вибуху / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 31 липня, у Хмельницькому пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

Тривогу у регіоні на момент вибуху не оголошували.

На місці видно чорний дим. Фото: соцмережі

На місці видно чорний дим. Фото: соцмережі

«В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються», — зазначив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, у Києві та області вранці, 31 липня, жителі чули низку вибухів під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збивали російські дрони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3742
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