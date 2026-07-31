У Хмельницькому прогриміла серія потужних вибухів (оновлено)

Для багатьох людей похід у туалет давно припинив бути просто недовгою паузою. Смартфон у руці став таким самим звичним атрибутом, як туалетний папір. Хтось гортає соціальні мережі, хтось відповідає на повідомлення, а хтось просто «залипає» у відео.