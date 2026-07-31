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У Хмельницькому прогриміла серія потужних вибухів (оновлено)
Причина вибухів наразі невідома. На місці працюють всі відповідні служби.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 31 липня, у Хмельницькому пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.
Тривогу у регіоні на момент вибуху не оголошували.
«В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються», — зазначив очільник ОВА Сергій Тюрін.
Нагадаємо, у Києві та області вранці, 31 липня, жителі чули низку вибухів під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збивали російські дрони.
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