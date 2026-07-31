Чи справді припинили поповнення штурмових полків ЗСУ: військові пояснили ситуацію

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Заяви про те, що штурмові полки Сухопутних військ нібито припинили отримувати новобранців за рішенням головнокомандувача, є неправдивими.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко з посиланням на представників одного зі штурмових підрозділів.

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Що передувало: дані ЗМІ про обмеження комплектування

Раніше видання «Українська правда» із посиланням на співрозмовників у чотирьох штурмових полках поширило інформацію про те, що новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав розпорядження призупинити постачання людських ресурсів до цих частин від 26 липня.

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За даними видання, це стосувалося як нових мобілізованих, так і переведення бійців з інших підрозділів.

«Ми тепер не можемо брати людей з БРЕЗів та ТЦК», — зазначив один із співрозмовників УП.

Інше джерело видання більш детально розповіло про зміст розпорядження:

«Нам надійшло повідомлення, що рішенням головнокомандувача з 00 годин 26 липня буде призупинено постачання людських ресурсів до штурмових військових частин (підрозділів) Сухопутних військ. Також призупинено переміщення військових з інших частин (тобто переведення в штурмові полки — УП). Залишилася тільки можливість повернутися з СЗЧ для тих, хто пішов до 12 червня, через "Армію+". До мене дві людини були в процесі переводу через СЗЧ, а тепер хз. Вони вже в себе пішли з підрозділу й чекали, щоб перейти до нас (в один із штурмових полків — УП), а тепер я не знаю, що з ними робити».

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У публікації зазначалося, що це перше подібне рішення командування, а раніше окремі підрозділи — зокрема 425-й полк «Скеля» (який розрісся до понад 10 тисяч осіб) та 225-й полк — мали привілейоване право на постійне поповнення. Подібні кроки журналісти пов’язували з можливим переглядом пріоритетів та реакцією на публічні розслідування щодо порушень у підрозділах.

Спростування від ТСН: як насправді відбувається комплектування

Водночас спецкореспондентка «ТСН» Юлія Кирієнко спростувала ці заяви, зазначивши, що інформація про зупинення поповнення не відповідає дійсності.

За даними її джерел у штурмовому підрозділі, наразі відбувається перегляд комплектації, оскільки через формування нових бригад саме вони отримують першочерговий пріоритет у поповненні.

«Крім того, працює справедливий розподіл людей. Свою частку потреби в новобранцях штурмові полки продовжують отримувати», — зазначила Юлія Кирієнко.

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Вона додала, що ще триває трансформація штурмових полків у Сили швидкого реагування, які за рішенням президента віднедавна очолює екскомандир 8-го корпусу ДШВ Дмитро Волошин.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі оприлюднили нові факти жорстокого поводження, каліцтв і вбивств військовослужбовців у тилу скандального штурмового полку «Скеля».

Раніше ми писали, що 225-й окремий штурмовий полк відкинув звинувачення у створенні так званих «загороджувальних загонів», які нібито відкривали вогонь по українських військових, зокрема по бійцях 102-ї окремої бригади територіальної оборони під час російського наступу на Гуляйпільському напрямку 2025 року.

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