- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 1 хв
Тартар по-українськи з оселедцем: закуска, яка підкорює з першого шматочка
Якщо класичний тартар асоціюється у вас лише з сирою яловичиною, настав час поглянути на цю страву по-новому. Українська кухня вміє дивувати, іноді для цього не потрібні дорогі продукти чи складні кулінарні техніки, достатньо поєднати добре знайомі інгредієнти по-новому.
На сторінці by.elinaganeva розповіли про рецепт українського тартару — простої, проте напрочуд смачної закуски з оселедця, маринованих огірків, двох видів цибулі та зернистої гірчиці. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на приготування і на столі вже страва, яка легко стане головною зіркою будь-якого застілля.
Інгредієнти
- оселедець
-
- фіолетова цибуля
- ½ шт.
- зелена цибуля
- 1 пучок
- мариновані огірки
- 2–3 шт.
- зерниста гірчиця
- 1–2 ст. л
- майонез
- 2–3 ст. л
- чорний мелений перець
-
- житній хліб
-
Приготування
Оселедець, фіолетову цибулю, зелену цибулю та мариновані огірки потрібно дрібно нарізати.
Після цього додати зернисту гірчицю, майонез і приправити чорним меленим перцем.
Усі інгредієнти добре перемішати і закуска готова.
Подавати український тартар варто на шматочку житнього хліба. Саме він ідеально підкреслює насичений смак оселедця та додає страві ще більше характеру.
Головна перевага цієї закуски — гармонійне поєднання знайомих смаків, тож у результаті виходить закуска, яка чудово пасуватиме як до сімейної вечері, так і до святкового столу.