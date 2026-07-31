Тартар по-українськи з оселедцем: закуска, яка підкорює з першого шматочка

Український тартар із оселедця tiktok.com/@by.elinaganeva

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На сторінці by.elinaganeva розповіли про рецепт українського тартару — простої, проте напрочуд смачної закуски з оселедця, маринованих огірків, двох видів цибулі та зернистої гірчиці. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на приготування і на столі вже страва, яка легко стане головною зіркою будь-якого застілля.

Інгредієнти оселедець фіолетова цибуля ½ шт. зелена цибуля 1 пучок мариновані огірки 2–3 шт. зерниста гірчиця 1–2 ст. л майонез 2–3 ст. л чорний мелений перець житній хліб

Приготування

Оселедець, фіолетову цибулю, зелену цибулю та мариновані огірки потрібно дрібно нарізати. Після цього додати зернисту гірчицю, майонез і приправити чорним меленим перцем. Усі інгредієнти добре перемішати і закуска готова.

Подавати український тартар варто на шматочку житнього хліба. Саме він ідеально підкреслює насичений смак оселедця та додає страві ще більше характеру.

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Головна перевага цієї закуски — гармонійне поєднання знайомих смаків, тож у результаті виходить закуска, яка чудово пасуватиме як до сімейної вечері, так і до святкового столу.

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