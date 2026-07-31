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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Тартар по-українськи з оселедцем: закуска, яка підкорює з першого шматочка

Якщо класичний тартар асоціюється у вас лише з сирою яловичиною, настав час поглянути на цю страву по-новому. Українська кухня вміє дивувати, іноді для цього не потрібні дорогі продукти чи складні кулінарні техніки, достатньо поєднати добре знайомі інгредієнти по-новому.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Коментарі
Український тартар із оселедця tiktok.com/@by.elinaganeva

Український тартар із оселедця tiktok.com/@by.elinaganeva

На сторінці by.elinaganeva розповіли про рецепт українського тартару — простої, проте напрочуд смачної закуски з оселедця, маринованих огірків, двох видів цибулі та зернистої гірчиці. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на приготування і на столі вже страва, яка легко стане головною зіркою будь-якого застілля.

Інгредієнти

оселедець
фіолетова цибуля
½ шт.
зелена цибуля
1 пучок
мариновані огірки
2–3 шт.
зерниста гірчиця
1–2 ст. л
майонез
2–3 ст. л
чорний мелений перець
житній хліб

Приготування

  1. Оселедець, фіолетову цибулю, зелену цибулю та мариновані огірки потрібно дрібно нарізати.

  2. Після цього додати зернисту гірчицю, майонез і приправити чорним меленим перцем.

  3. Усі інгредієнти добре перемішати і закуска готова.

Подавати український тартар варто на шматочку житнього хліба. Саме він ідеально підкреслює насичений смак оселедця та додає страві ще більше характеру.

Головна перевага цієї закуски — гармонійне поєднання знайомих смаків, тож у результаті виходить закуска, яка чудово пасуватиме як до сімейної вечері, так і до святкового столу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
281
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