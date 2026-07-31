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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
451
Час на прочитання
1 хв

Джорджина Родрігес позувала на пляжі разом із нареченим Роналду та його 16-річним сином

Зіркова родина відпочила на морі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джордж Родрігес і Кріштіану Роналду

Джордж Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

У своєму Instagram відомий футболіст Кріштіану Роналду опублікував кілька фото з пляжного відпочинку в компанії своєї нареченої — 32-річної моделі та інфлюенсерки Джорджини Родрігес — та свого 16-річного сина Кріштіану Роналду-молодшого.

Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Батько з сином позували на гальковому пляжі та порівнювали свою фізичну форму. Роналду-молодший уже наздогнав свого зіркового батька за зростом. До речі, він пішов його слідами — професійно займається футболом і грає на позиції нападника в молодіжній академії саудівського клубу «Аль-Наср».

Джорджина позувала в чорному бікіні та кепці.

Джордж Родрігес та Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Джордж Родрігес та Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Зазначимо, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — дочок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 16-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джордж Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джордж Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джордж Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Джордж Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, що раніше Кріштіану Роналду зробив своїй дівчині пропозицію, а вона похизувалася обручкою з гігантським діамантом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
451
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