Джорджина Родрігес позувала на пляжі разом із нареченим Роналду та його 16-річним сином

Джордж Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

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У своєму Instagram відомий футболіст Кріштіану Роналду опублікував кілька фото з пляжного відпочинку в компанії своєї нареченої — 32-річної моделі та інфлюенсерки Джорджини Родрігес — та свого 16-річного сина Кріштіану Роналду-молодшого.

Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Батько з сином позували на гальковому пляжі та порівнювали свою фізичну форму. Роналду-молодший уже наздогнав свого зіркового батька за зростом. До речі, він пішов його слідами — професійно займається футболом і грає на позиції нападника в молодіжній академії саудівського клубу «Аль-Наср».

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Джорджина позувала в чорному бікіні та кепці.

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Джордж Родрігес та Кріштіану Роналду з сином / © Instagram Кріштіану Роналду

Зазначимо, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — дочок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 16-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джордж Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джордж Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, що раніше Кріштіану Роналду зробив своїй дівчині пропозицію, а вона похизувалася обручкою з гігантським діамантом .

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