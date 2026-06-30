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- Шоу-бізнес
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Наречена Кріштіану Роналду продемонструвала свою фігуру в бікіні та обручку з діамантом на пляжі в Маямі
Дівчина опублікувала фото з відпочинку біля океану.
32-річна модель, інфлюенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес— опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку в Маямі, штат Флорида. Вона позувала в чорному бікіні на пляжі.
Джорджина доповнила свій пляжний образ яскравим червоним манікюром, кепкою та каблучкою з величезним діамантом, яку їй подарував Роналду.
Зазначимо, що вони познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — дочок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
І ось через 9 років стосунків відомий португальський футболіст зробив Родрігес пропозицію.
Нагадаємо, що раніше Джорджина Родрігес знялася для бренду нижньої білизни.