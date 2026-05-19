У сукні з пікантним декольте і високим розрізом: Джорджина Родрігес у вечірньому образі завітала на івент

Джорджина Родрігес продемонструвала новий красивий аутфіт на галавечорі Chopard Miracle, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю в Ле-Канне.

Інфлюенсерка позувала перед фотографами у вечірній чорній сукні максі приталеного силуету з колекції весна-літо 2026 бренду Georges Hobeika. Вбрання мало галтер, пікантне V-подібне декольте, напіввідкриту спину, драпування, високий розріз спереду і шлейф.

Образ Джорджина доповнила чорними туфлями-човниками і розкішними прикрасами від бренду Chopard, амбасадоркою якого вона є.

Родрігес зробила зачіску з локонами на один бік, макіяж із рожевими рум’янами і коричневим контуром на губах, а також довгий прозорий манікюр.

Нагадаємо, Джорджину Родрігес папараці помітили у готелі в Каннах у кокетливій білій мінісукні з чорним галтером.

