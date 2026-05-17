Завтра, 18 травня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших. Святі мученики жили у період, коли Римська імперія жорстоко переслідувала християн. Влада вимагала поклоніння язичницьким богам та імператору, а тих, хто відмовлявся, піддавали тортурам, ув’язненню і страті. Попри страх і небезпеку, багато вірян залишалися непохитними у своїй вірі.

Саме в цей складний час прославилися мученики Теодот, Петро, Діонісій, Андрій та їхні однодумці. Вони відкрито визнавали себе християнами, підтримували переслідуваних братів і сестер у Христі та не боялися свідчити про Євангеліє.

Святий мученик Теодот був відомий своєю добротою, милосердям та щирою вірою. За переказами, він допомагав християнам, які перебували у в’язницях, підтримував родини мучеників та хоронив тіла страчених вірян, ризикуючи власним життям.

Коли про його діяльність стало відомо владі, Теодота схопили. Його примушували зректися Христа, однак святий залишився непохитним. Після жорстоких катувань мученик прийняв смерть, прославивши Бога своєю стійкістю.

Разом із Теодотом постраждали й інші християни — Петро, Діонісій, Андрій та їхні сподвижники. Вони також мужньо витримали тортури та відмовилися приносити жертви язичницьким богам.

Святий Петро вирізнявся глибокою мудрістю та відданістю Церкві. Діонісій проповідував християнське вчення серед народу, зміцнюючи віру багатьох людей. Андрій був прикладом смирення і духовної сили. Усі вони стали прикладом того, як любов до Бога може бути сильнішою за страх смерті.

Прикмети 18 травня

Чайки ввечері голосно кричать — буде тепла й ясна погода.

Сонце сідає у серпанок — незабаром задощить.

Блідий захід сонця віщує дощову погоду.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, 18 травня не радили братися за нові починання, змінювати місце роботи чи купувати нові речі, адже такі зміни могли принести невдачу. Крім того, люди остерігалися приймати у подарунок уживаний одяг або речі, бо вірили, що разом із ними можна перейняти чужі турботи та негаразди.

Що можна робити завтра

У народі на Федота-вівсянника існувала традиція готувати страви з вівса — господині варили запашну вівсяну кашу та випікали домашнє вівсяне печиво. Саме через цей звичай свято й отримало свою назву. Також із днем пов’язували романтичне повір’я: вірили, що якщо закохана пара 18 травня, тримаючись за руки, тричі обійде дуб, то їхній союз буде міцним, щасливим і довговічним.

