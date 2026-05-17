Курс валют на неділю, 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 17 травня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 17 травня. Перед вихідними долар зменшився на 1 коп. Євро впав у ціні на 7 коп. Злотий підвищився на 2 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 43,95 грн

Курс євро

1 євро — 51,43 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 18 травня. Після вихідних гривня послабиться щодо долара, який зросте на 12 копійок.

