Курс валют на неділю, 17 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 17 травня. Перед вихідними долар зменшився на 1 коп. Євро впав у ціні на 7 коп. Злотий підвищився на 2 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 43,95 грн
Курс євро
1 євро — 51,43 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,13 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 18 травня. Після вихідних гривня послабиться щодо долара, який зросте на 12 копійок.
