Навіщо вчені рекомендують обов’язково їсти квашену капусту навесні: яка її користь

Яка користь квашеної капусти

Навесні кожен з нас часто відчуває дефіцит вітамінів, енергії та сил. Саме в цей період важливо підтримати імунітет і налагодити роботу травлення. І тут на допомогу приходить простий, але надзвичайно корисний продукт — квашена капуста. Експерти наполегливо звертають нашу увагу на її унікальні властивості, які особливо цінні саме навесні.

Навіщо треба їсти квашену капусту саме навесні

Підтримка імунітету. Квашена капуста — це справжнє джерело вітаміну C, який допомагає організму боротися з вірусами та інфекціями. На відміну від свіжих овочів, у процесі ферментації вміст корисних речовин не зменшується, а іноді навіть зростає. Регулярне вживання цього продукту допомагає швидше відновитися та зменшує ризик сезонних захворювань. Відновлення мікрофлори кишківника. Квашена капуста містить природні пробіотики — корисні бактерії, які підтримують здоров’я кишечника. Вони покращують травлення, допомагають краще засвоювати їжу і зменшують відчуття важкості. Особливо це актуально після зимового раціону, який часто був більш важким і менш різноманітним. Детокс та очищення організму. Цей продукт сприяє природному очищенню організму. Квашена капуста допомагає виводити токсини, стимулює роботу печінки і покращує обмін речовин. Завдяки цьому з’являється більше енергії, а самопочуття помітно покращується. Підтримка серця та судин. Квашена капуста містить калій та інші мікроелементи, які позитивно впливають на серцево-судинну систему. Вона допомагає нормалізувати тиск і підтримує еластичність судин, що особливо важливо після холодного сезону.

Чому саме навесні квашена капуста найкорисніша

Навесні організм найбільше потребує відновлення.

Квашена капуста — це доступний і натуральний спосіб отримати вітаміни, пробіотики та мікроелементи без додаткових добавок.

Саме тому вчені рекомендують включати її до раціону в цей період.

Кому не варто вживати квашену капусту

Попри велику користь, квашена капуста підходить не всім. Її варто обмежити або виключити людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, зокрема за гастриту з підвищеною кислотністю, виразки шлунку чи дванадцятипалої кишки.

Також обережність потрібна за гіпертонії, адже продукт містить значну кількість солі, яка може впливати на стрибки артеріального тиску.

Людям із захворюваннями нирок або схильністю до набряків краще вживати її у невеликих кількостях.

Крім того, квашена капуста може викликати здуття живота та дискомфорт у людей із чутливим травленням, тому вводити її в раціон варто поступово, спостерігаючи за реакцією організму.