Великдень 2026 в Україні: чи матимемо вихідний у понеділок після свята
Воскресіння Ісуса Христа — одне з найбільший церковних свят року, яке традиційно збирає українські родини за столом і має чимало старовинних традицій.
Щороку дата Великодня змінюється, адже вона залежить від поєднання сонячного та місячного календарів. Її обчислюють за таким правилом: перша неділя після першого повного місяця, що настає не раніше дня весняного рівнодення (21 березня). А тому свято може припасти на період від 4 квітня до 8 травня.
2026 року Великдень припадає на квітень: православні віряни і греко-католики святкуватимуть 12 квітня, а християни західного обряду — 5 квітня. Слід зазначити, хоча ПЦУ перейшла на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року, методика обчислення дати Великодня для більшості православних церков залишилася незмінною. Тому вони не збігаються з датами християн західного обряду.
Однак, запитання про додатковий вихідний понеділок після свята залишається актуальним для більшості українців.
В Кодексі законів про працю зазначається, що в звичайний час, якщо свято припадає на неділю, тоді вихідний день переноситься на понеділок. Проте в умовах воєнного стану діють інші правила:
Згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» тимчасово не діють офіційні святкові дні.
Понеділок після Великодня (13 квітня 2026 року) буде звичайним робочим днем: бюджетна сфера та державні установи не отримають додаткового вихідного.
Проте, роботодавці приватного сектору можуть за бажання самостійно визначити графік роботи і зробити для своїх працівників понеділок вихідним днем.