Великдень 2026 в Україні: чи матимемо вихідний у понеділок після свята

Воскресіння Ісуса Христа — одне з найбільший церковних свят року, яке традиційно збирає українські родини за столом і має чимало старовинних традицій.

Чи буде вихідний після Великодня 2026 року

Чи буде вихідний після Великодня 2026 року

Щороку дата Великодня змінюється, адже вона залежить від поєднання сонячного та місячного календарів. Її обчислюють за таким правилом: перша неділя після першого повного місяця, що настає не раніше дня весняного рівнодення (21 березня). А тому свято може припасти на період від 4 квітня до 8 травня.

2026 року Великдень припадає на квітень: православні віряни і греко-католики святкуватимуть 12 квітня, а християни західного обряду — 5 квітня. Слід зазначити, хоча ПЦУ перейшла на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року, методика обчислення дати Великодня для більшості православних церков залишилася незмінною. Тому вони не збігаються з датами християн західного обряду.

Однак, запитання про додатковий вихідний понеділок після свята залишається актуальним для більшості українців.

В Кодексі законів про працю зазначається, що в звичайний час, якщо свято припадає на неділю, тоді вихідний день переноситься на понеділок. Проте в умовах воєнного стану діють інші правила:

  1. Згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» тимчасово не діють офіційні святкові дні.

  2. Понеділок після Великодня (13 квітня 2026 року) буде звичайним робочим днем: бюджетна сфера та державні установи не отримають додаткового вихідного.

Проте, роботодавці приватного сектору можуть за бажання самостійно визначити графік роботи і зробити для своїх працівників понеділок вихідним днем.

