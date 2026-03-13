День ангела 13 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 березня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 березня

13 березня 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Михайла, Миколу, Олександра, Христину.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «бадьорий». В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві чесний, вихований. В доросломув віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві наполегливий, практичний. В дорослому віці стає душею компанії.

Христина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячена Христу». В дитинстві емоційна, яскрава. В дорослому віці має сильний характер.

День ангела 13 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 березня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — оберігає від негараздів, веде правильними дорогами й наповнює життя світлом, вірою та добром. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, радості в серці та справжнього добробуту. Нехай кожен день приносить нові причини для усмішки!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець щомиті підтримує тебе, захищає від усього лихого й допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю миру в душі, гармонії в житті, щирих людей поруч і світлої надії, яка завжди веде вперед.

***

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує сили, натхнення та віру у краще. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували любов, добробут, щастя та спокій, а всі мрії поступово ставали реальністю.

***

Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець ніжно тримає тебе під своїм крилом, відганяє тривоги й наповнює життя світлом, добром та щасливими подіями. Бажаю здоров’я, радості, тепла в серці та невичерпної життєвої енергії.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди підказує правильний шлях, береже від негараздів і дарує сили для нових звершень. Нехай у домі панують мир і злагода, у серці — любов, а в житті — щастя, гармонія та добробут.