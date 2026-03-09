- Дата публікації
Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/8 фіналу третього за престижністю єврокубка.
12 та 19 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
На цій стадії зіграють топ-8 команд основного етапу турніру та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Єдиний представник України у весняній частині єврокубків — донецький "Шахтар" — в 1/8 фіналу Ліги конференцій позмагається з польським "Лехом".
Переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).
Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
Перші матчі
Четвер, 12 березня
19:45 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія)
19:45 "Лех" (Польща) — "Шахтар" (Україна)
19:45 "Рієка" (Хорватія) — "Страсбург" (Франція)
19:45 "Самсунспор" (Туреччина) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)
22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — АЕК Ларнака (Кіпр)
22:00 "Сігма" (Чехія) — "Майнц" (Німеччина)
22:00 "Фіорентина" (Італія) — "Ракув" (Польща)
22:00 "Цельє" (Словенія) — АЕК Афіни (Греція)
Матчі-відповіді
Четвер, 19 березня
19:45 АЕК Ларнака (Кіпр) — "Крістал Пелас" (Англія)
19:45 "Майнц" (Німеччина) — "Сігма" (Чехія)
19:45 "Ракув" (Польща) — "Фіорентина" (Італія)
19:45 АЕК Афіни (Греція) — "Цельє" (Словенія)
22:00 "Райо Вальєкано" (Іспанія) — "Самсунспор" (Туреччина)
22:00 "Спарта" Прага (Чехія) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)
22:00 "Страсбург" (Франція) — "Рієка" (Хорватія)
22:00 "Шахтар" (Україна) — "Лех" (Польща)
Сітка плейоф Ліги конференцій
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).