Проспорт
99
1 хв

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/8 фіналу третього за престижністю єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги конференцій

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

12 та 19 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

На цій стадії зіграють топ-8 команд основного етапу турніру та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Єдиний представник України у весняній частині єврокубків — донецький "Шахтар" — в 1/8 фіналу Ліги конференцій позмагається з польським "Лехом".

Переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Перші матчі

Четвер, 12 березня

19:45 "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія)

19:45 "Лех" (Польща) — "Шахтар" (Україна)

19:45 "Рієка" (Хорватія) — "Страсбург" (Франція)

19:45 "Самсунспор" (Туреччина) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — АЕК Ларнака (Кіпр)

22:00 "Сігма" (Чехія) — "Майнц" (Німеччина)

22:00 "Фіорентина" (Італія) — "Ракув" (Польща)

22:00 "Цельє" (Словенія) — АЕК Афіни (Греція)

Матчі-відповіді

Четвер, 19 березня

19:45 АЕК Ларнака (Кіпр) — "Крістал Пелас" (Англія)

19:45 "Майнц" (Німеччина) — "Сігма" (Чехія)

19:45 "Ракув" (Польща) — "Фіорентина" (Італія)

19:45 АЕК Афіни (Греція) — "Цельє" (Словенія)

22:00 "Райо Вальєкано" (Іспанія) — "Самсунспор" (Туреччина)

22:00 "Спарта" Прага (Чехія) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

22:00 "Страсбург" (Франція) — "Рієка" (Хорватія)

22:00 "Шахтар" (Україна) — "Лех" (Польща)

Сітка плейоф Ліги конференцій

Сітка плейоф Ліги конференцій / x.com/FootRankings

Сітка плейоф Ліги конференцій / x.com/FootRankings

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

99
