Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування
Поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня.
У п'ятницю, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги конференцій та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.
Зокрема свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій дізнався донецький "Шахтар". За путівку до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка "гірники" позмагаються з польським "Лехом".
Поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).
Ліга конференцій-2025/26: пари 1/8 фіналу
"Лех" (Польща) — "Шахтар" (Україна)
"АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія)
"Крістал Пелас" (Англія) — АЕК Ларнака (Кіпр)
"Фіорентина" (Італія) — "Ракув" (Польща)
"Самсунспор" (Туреччина) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)
"Цельє" (Словенія) — АЕК Афіни (Греція)
"Сігма" (Чехія) — "Майнц" (Німеччина)
"Рієка" (Хорватія) — "Страсбург" (Франція)
Сітка плейоф Ліги конференцій
Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня у німецькому Лейпцигу.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).