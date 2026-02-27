ТСН у соціальних мережах

Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги конференцій: результати жеребкування

Поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня.

Ліга конференцій

Ліга конференцій / © Associated Press

У п'ятницю, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги конференцій та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.

Зокрема свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій дізнався донецький "Шахтар". За путівку до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка "гірники" позмагаються з польським "Лехом".

Поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.

Переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Ліга конференцій-2025/26: пари 1/8 фіналу

"Лех" (Польща) — "Шахтар" (Україна)

"АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія)

"Крістал Пелас" (Англія) — АЕК Ларнака (Кіпр)

"Фіорентина" (Італія) — "Ракув" (Польща)

"Самсунспор" (Туреччина) — "Райо Вальєкано" (Іспанія)

"Цельє" (Словенія) — АЕК Афіни (Греція)

"Сігма" (Чехія) — "Майнц" (Німеччина)

"Рієка" (Хорватія) — "Страсбург" (Франція)

Сітка плейоф Ліги конференцій

Фінал поточного розіграшу Ліги конференцій відбудеться 27 травня у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

