"Динамо" знищило "Епіцентр" і наблизилося до лідерів УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" розгромило "Епіцентр" у домашньому матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 4:0 .

Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою "біло-синіх" — на 36-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Володимир Бражко, реалізувавши пенальті.

У другому таймі підопічні Ігоря Костюка розвинули свою перевагу. Спочатку дубль оформив Матвій Пономаренко, відзначившись голами на 49-й і 53-й хвилинах. А на 65-й хвилині четвертий м'яч у ворота гостей відправив Андрій Ярмоленко.

Огляд матчу "Динамо" — "Епіцентр"

Для "Динамо" це друга поспіль перемога у весняній частині УПЛ. У першому матчі після зимової паузи кияни здолали "Рух" (1:0).

Наразі "Динамо" (32 очки) продовжує посідати четверте місце в таблиці чемпіонату України. "Біло-сині" скоротили відставання від лідерів — ЛНЗ і "Шахтаря" — до 6 балів, але черкаський і донецький клуби мають гру в запасі.

"Епіцентр" (14 балів) залишився на 14-й позиції у турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі "Динамо" 8 березня на виїзді зіграє з "Поліссям", а "Епіцентр" днем раніше зустрінеться з "Колосом".

Перед цим "Динамо" 3 березня позмагається з "Інгульцем" у матчі 1/4 фіналу Кубка України.