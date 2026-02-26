Церковне свято 27 лютого / © pexels.com

Завтра, 27 лютого, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта. Прокопій народився в регіоні Декаполіс (Десятиграддя) — території на сході від Галілейського озера (Галілейське море). Саме за це його називали «Декаполіт» (той, що з Декаполіса).

Він залишив світ і прийняв чернечий чин у монастирі, де присвятив себе суворій молитві, посту та аскетичним подвигам. Провів багато часу в молитві, віддалившись від мирських суєт й прагнучи духовної чистоти та єдності з Богом.

За царювання імператора Лева Ісаврянина (717 – 741) у Візантійській імперії почалися гоніння на тих, хто вшановував священні ікони (так звана іконоборча єресь). Прокопій став одним із найпалкіших захисників ортодоксального почитання святих образів. Він виступав проти єресі, пояснюючи, що вшанування ікон — це не ідолопоклонство, а благоговіння, що звертається до зображуваних осіб (насамперед до Христа і святих).

За наказом імператора Прокопія було арештовано й жорстоко покарано: його жорстоко побили, били різками та інструментами, і він зазнав мученицьких страждань за віру. Разом із ним страждав і його співбрат, святий Василій, сповідник — вони були кинутий у темницю та перебували там аж до смерті царя‑іконоборця.

Після смерті Лева Ісаврянина гоніння припинилися. Прокопій був звільнений і повернувся до монастирського життя, продовжуючи наставляти братію й мирян у доброчесності та православній вірі. Він прожив довге життя й мирно спочив у глибокій старості близько 750 року.

Прикмети 27 лютого

Народні прикмети 27 лютого / © pexels.com

Ясний, тихий ранок 27 лютого — до ранішньої весни та сухої погоди найближчим часом.

Багато інію на деревах — буде ще заморозки у найближчі ночі.

Птахи рано прилітають і голосно співають — чекай ранньої весни та теплого березня.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями цього дня не варто вирушати в далеку подорож — якщо є така можливість, поїздку краще перенести. Також не радять влаштовувати весілля чи стригти волосся, а взяття грошей у борг вважають особливо ризикованим: кажуть, борги «тягнутимуть» ще три роки.

Що можна робити завтра

У православній традиції 27 лютого присвячено молитвам до святого Прокопія Декаполіта. Його просять зміцнити віру та духовну стійкість, зцілити від недуг, врятувати від зневіри та депресії, а також допомогти в навчанні та самоосвіті. Народні звичаї радять цього дня підтримати тих, хто потребує допомоги — нагодувати голодного або приютити того, хто залишився без даху над головою. Особливу увагу приділяли вербі: якщо її бруньки вже розпускаються на верхівці, можна починати ранні посіви; якщо ж верба спізнюється з цвітінням — доцільніше відкласти і робити другий посів.