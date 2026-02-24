ТСН у соціальних мережах

197
1 хв

Курс валют на 25 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти. Долар, євро і злотий зменшилися.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Національний банк встановив курс валют на 25 лютого. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 25 лютого. Долар втратив у ціні 4 коп. Євро зменшився на 4 коп. Злотий - 2 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,26 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,96 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,07 (-2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом тижня - 23 лютого - 1 березня. Попередньо, різких різких коливань не очікується - хоч кінець лютого традиційно є перехідним періодом для валютного ринку.

197
