- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 25 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня зміцнилася щодо іноземної валюти. Долар, євро і злотий зменшилися.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 25 лютого. Долар втратив у ціні 4 коп. Євро зменшився на 4 коп. Злотий - 2 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,26 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,96 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (-2 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом тижня - 23 лютого - 1 березня. Попередньо, різких різких коливань не очікується - хоч кінець лютого традиційно є перехідним періодом для валютного ринку.