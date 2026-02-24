Російські війська продовжують обстріли газової інфраструктури України Фото Нафтогаз

Протягом доби 24 лютого російські війська здійснюють чергову атаку на газовидобувну інфраструктуру України. Цього разу під удар дронів потрапив один із виробничих об’єктів у Харківській області.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За попередніми даними, зафіксовано пошкодження, роботу об’єкта довелося призупинити. Атака триває.

«Впродовж усієї доби 24 лютого росія вчергове атакує газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз". Цього разу удари завдано по об’єкту на Харківщині із застосуванням дронів», — сказав він.

У компанії повідомили, що після відбою повітряної тривоги фахівці разом із рятувальниками ДСНС розпочнуть роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінки масштабів руйнувань.

Атаки РФ на газовидобувну інфраструктуру України

Від початку 2026 року це вже 26-та атака російських військ на інфраструктуру Групи «Нафтогаз».

Нагадаємо, у ніч проти 8 лютого на Полтавщині Росія також атакувала об’єкти «Нафтогазу».

Раніше, 27 січня, Росія атакувала об’єкт Групи «Нафтогаз» на заході України. Там спалахнула пожежа. Щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, на об’єкті було негайно зупинено всі технологічні процеси.