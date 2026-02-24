Александр Стубб / © ТСН

Участь європейських лідерів у переговорах щодо закінчення війни в Україні має бути скоординованою, а право на голос Європа здобула завдяки масштабній фінансовій підтримці Києва.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками саміту «Україна — країни Північної Європи та Балтії».

За словами фінського лідера, за останній рік ситуація довкола мирного врегулювання зазнала двох принципових змін. По-перше, зараз перемовини вже є реальним процесом на відміну від аналогічного періоду минулого року. Вже існують конкретні документи та регулярний обмін інформацією щодо змісту діалогу.

Другою важливою зміною Стубб назвав рівень залученості Європи у фінансування потреб України. Він наголосив, що оскільки європейські країни фактично оплачують витрати, пов’язані з війною, вони повинні мати свій голос у процесі розробки мирних угод.

«А друга відмінність у тому, що зараз Європа платить за війну. І вже це дає нам певне право, певний голос. Але якби і хто б у нас представляв — це має бути скоординовано. І, звісно, пан президент Зеленський це вирішуватиме», — заявив Александр Стубб.

Президент Фінляндії підкреслив, що будь-яке представництво Європи на переговорах має бути чітко погодженим, а остаточне рішення щодо формату участі партнерів залишається за президентом України Володимиром Зеленським. Наразі європейські лідери продовжують обговорення механізмів інтеграції до цього процесу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню тристоронню зустріч України, США та РФ. Вона може відбутися протягом тижня або 10 днів.

Раніше він підтвердив, що під час перемовин зі США обговорювалося якнайшвидше завершення війни, але без територіальних поступок.

Окрім цього, керівник ОПУ Кирило Буданов зазначав, що новий раунд зустрічей між Україною та РФ може відбутися вже цього тижня — 26–27 лютого. Цей момент, припускає він, може стати вирішальним: або сторони знайдуть спільну мову для миру, або бойові дії не припиняться.