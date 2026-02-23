ТСН у соціальних мережах

727
1 хв

"Плюс" протримається недовго: якою буде погода в Україні найближчими днями

Найближчими днями в Україні морозів не очікується, однак вже від 26 лютого похолодання знову повернеться.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

Україну скоро накриє нова хвиля похолодання / © Associated Press

У вівторок, 24 лютого, в більшості областей України буде тепло. Водночас передбачаються дощ, мокрий сніг і тумани

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг та дощ, тумани», — зазначила вона.

Погода в Україні

24-го лютого в більшосі областей України буде тепло. Вночі близько нуля, вдень 0+3 градуси, на півдні та заході +3+8 градусів.

Погода в Києві

У Києві 24-го лютого очікується дощ, туман. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси.

«25-го лютого погода істотно не зміниться. А ось 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання», — додала вона.

Раніше синоптики повідомили, що останній тиждень зими, 23-28 лютого, в Україні буде нестійким. Синоптики прогнозують мінливу погоду — різкі перепади температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледицю на дорогах та посилення вітру. У низці регіонів очікуються штормові пориви, що ускладнять рух на дорогах та роботу комунальних служб.

727
