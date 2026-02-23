- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 727
- Час на прочитання
- 1 хв
"Плюс" протримається недовго: якою буде погода в Україні найближчими днями
Найближчими днями в Україні морозів не очікується, однак вже від 26 лютого похолодання знову повернеться.
У вівторок, 24 лютого, в більшості областей України буде тепло. Водночас передбачаються дощ, мокрий сніг і тумани
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг та дощ, тумани», — зазначила вона.
Погода в Україні
24-го лютого в більшосі областей України буде тепло. Вночі близько нуля, вдень 0+3 градуси, на півдні та заході +3+8 градусів.
Погода в Києві
У Києві 24-го лютого очікується дощ, туман. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси.
«25-го лютого погода істотно не зміниться. А ось 26-го лютого в Україні очікується невелике похолодання», — додала вона.
Раніше синоптики повідомили, що останній тиждень зими, 23-28 лютого, в Україні буде нестійким. Синоптики прогнозують мінливу погоду — різкі перепади температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледицю на дорогах та посилення вітру. У низці регіонів очікуються штормові пориви, що ускладнять рух на дорогах та роботу комунальних служб.