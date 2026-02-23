ТСН в социальных сетях

Украина
556
1 мин

"Плюс" продержится недолго: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине морозов не ожидается, однако уже с 26 февраля похолодание снова вернется.

Анастасия Павленко
Украину скоро накроет новая волна похолодания

Украину скоро накроет новая волна похолодания / © Associated Press

Во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. В то же время предполагается дождь, мокрый снег и туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Неделя в Украине будет влажной. Предполагаются осадки, мокрый снег и дождь, туманы», — отметила она.

Погода в Украине

24 февраля в большинстве областей Украины будет тепло. Ночью около нуля, днем 0+3 градуса, на юге и западе +3+8 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 24 февраля ожидается дождь, туман. Ночью около нуля, днем 2 градуса.

«25 февраля погода существенно не изменится. А вот 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, что последняя неделя зимы, 23-28 февраля, в Украине будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют переменную погоду — резкие перепады температур, осадки в виде снега и дождя, гололедицу на дорогах и усиление ветра. В ряде регионов ожидаются штормовые порывы, которые усложнят движение на дорогах и работу коммунальных служб.

