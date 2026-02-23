- Дата публикации
"Плюс" продержится недолго: какой будет погода в Украине в ближайшие дни
В ближайшие дни в Украине морозов не ожидается, однако уже с 26 февраля похолодание снова вернется.
Во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло. В то же время предполагается дождь, мокрый снег и туманы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Неделя в Украине будет влажной. Предполагаются осадки, мокрый снег и дождь, туманы», — отметила она.
Погода в Украине
24 февраля в большинстве областей Украины будет тепло. Ночью около нуля, днем 0+3 градуса, на юге и западе +3+8 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 24 февраля ожидается дождь, туман. Ночью около нуля, днем 2 градуса.
«25 февраля погода существенно не изменится. А вот 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание», — добавила она.
Ранее синоптики сообщили, что последняя неделя зимы, 23-28 февраля, в Украине будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют переменную погоду — резкие перепады температур, осадки в виде снега и дождя, гололедицу на дорогах и усиление ветра. В ряде регионов ожидаются штормовые порывы, которые усложнят движение на дорогах и работу коммунальных служб.