День ангела 23 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 23 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 23 февраля

23 февраля 2026 поздравьте с именинами Демьяна, Ивана, Михаила, Николая, Александра, Алексея, Сергея.

Демьян — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Дамии». В детстве деликатный, с друзьями дружелюбный. Во взрослом возрасте становится резким в общении, трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, вежливый. Во взрослом возрасте становится неторопливым, добрым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан, искренний. Во взрослом возрасте становится щедрым, справедливым.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве непреклонен, спокоен. Во взрослом возрасте становится решительным, но его поступки иногда сложно понять.

Александр — древнегреческое имя, переводится как «защитник». В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, всегда готовым помочь.

Алексей — древнегреческие корни, толкуется как «помощник». В детстве спокоен, но коммуникабельен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, энергичным.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится справедливым, смелым.

День ангела 23 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 23 февраля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от всяких невзгод и наполнял твою жизнь светом, теплом и счастьем. Пусть этот день доставит радость, гармонию и вдохновение!

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник помогал во всех начинаниях, оберегал сердце от печали и наполнял каждый день спокойствием, любовью и благополучием.

***

В этот особый день хочу пожелать тебе поддержки ангела, всегда рядом. Пусть он дарит силы, мудрость и веру в собственные возможности, а жизнь будет исполнена радости и гармонии.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя в правильном направлении, оберегает от неприятностей и наполняет сердце светом, любовью и добротой. Желаю здоровья, счастья и тепла.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда охраняет тебя, дарит покой, надежду и веру в лучшее. Желаю, чтобы жизнь была яркой, благополучие — стабильным, а сердце — исполнено радости.