Странный привкус во рту: врачи назвали 5 коварных причин, некоторые из которых требуют лечения

От легкого металлического до полного неприятного запаха, странный привкус во рту может привести к перегрузке полосканием, поскольку вы снова и снова тянетесь к ополаскивателю, но безрезультатно.

Именно поэтому Woman`sWorld попросили врача рассказать о потенциальных причинах, и простых шагах, которые вы можете предпринять, чтобы восстановить ощущение нормального вкуса.

Во-первых, определите вкус: сладкий, соленый, кислый или горький

Вы уже знаете, как правильно ухаживать за ротовой полостью — чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью каждый вечер и регулярно чистите рот. Но если, несмотря на все это, вы замечаете странный металлический или кислый привкус, который остается, вероятно, в этом есть какая-то проблема или состояние здоровья.

Диагностика причины странного или неприятного привкуса во рту чрезвычайно сложна, рассказывает специалист по интегративным ушам, горлу и носу, доктор медицинских наук Линда Даль, объясняя, что это может варьироваться от фантомного ощущения до проблем с самими вкусовыми рецепторами.

Вы могли догадаться о первом вопросе, который задаст врач: какой это вкус? Если он принадлежит к одному из пяти основных вкусов — сладкий, соленый, кислый, горький или пикантный — это может свидетельствовать о дисфункции, касающейся самого языка, например, анатомической проблеме.

5 распространенных причин странного привкуса во рту

Хотя анатомические проблемы могут быть причиной странного привкуса во рту, чаще причиной может быть:

Дефицит витаминов. Это особенно актуально, если у вас низкий уровень витамина А или Е, поэтому может быть целесообразно проверить эти уровни.

Постназальное затекание. Большинство людей считают, что неприятный привкус возникает из-за зубной инфекции или другой стоматологической проблемы. Но оказывается, что неприятный запах изо рта и искаженный вкус на самом деле вызваны застоем выделений из носа и аллергией. Инфекции пазух также могут быть причиной.

Аллергические реакции на определенные продукты питания. Они могут варьироваться от сырых фруктов и овощей до орехов и моллюсков.

Полипы носа. Иногда причиной являются полипы носа или значительный отек в носу, которые могут задерживать молекулы запаха и приводить к стойким неприятным привкусам или запахам. Если вы часто чувствуете заложенность носа или давление в носовой полости, обратитесь к врачу — полипы носа хорошо поддаются лечению.

Камни в миндалинах — это скопление мертвых бактерий с неприятным запахом и вкусом, которые миндалины иногда производят, когда борются с инфекцией или имеют дело с большим количеством застойных выделений из носа.

Почему женщины старше 50 лет склонны к странным вкусам

Изменения гормонов в менопаузе или постменопаузе могут влиять на вкус, поскольку уменьшается выработка слюны, что может привести к странному или металлическому привкусу, подтверждает доктор Даль. Она добавляет, что снижение уровня эстрогена также уменьшает общую смазку, влияя на все: от здоровья полости рта до влажности влагалища и даже текстуры кожи.

Если вы чувствуете странный вкус во рту из-за подозрения на гормональные изменения, поговорите со своим врачом о вариантах лечения.

Простые средства от странного вкуса во рту

Существуют эффективные натуральные средства или безрецептурные варианты, которые могут принести облегчение, уверяет доктор Даль.

Она рекомендует два:

Разведенная перекись водорода: полоскание горла раствором 1 части перекиси водорода на 2 части воды может помочь уничтожить бактерии, которые могут вызвать неприятный вкус во рту. Перекись водорода действует путем окисления бактерий и является более безопасным, чем многие спиртосодержащие ополаскиватели для рта.

Гель для ротовой полости: Если у вас недостаточно слюны, недорогие гели для ротовой полости могут помочь восстановить влагу и уменьшить неприятный привкус во рту.

Хотя неприятный привкус во рту случается редко, иногда он может сигнализировать о более серьезной проблеме. Здесь доктор Даль делится несколькими признаками того, что пора обратиться к врачу:

Комки или кровотечение во рту: Важно исключить рак ротовой полости, предостерегает она, отмечая, что количество случаев растет среди молодых людей, особенно форм, связанных с ВПЧ, которые хорошо поддаются лечению, если их обнаружить на ранней стадии.

Изменение цвета языка: белые, розовые или даже черные пятна на языке могут сигнализировать о грибковой инфекции, которая также может влиять на вкус и может лечиться противогрибковыми препаратами.

Изменения в вашей слюне: Уменьшение выработки слюны может свидетельствовать о гормональных изменениях, которые в некоторых случаях можно исправить с помощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ).

Суть вкуса во рту и вашего здоровья

Сначала может быть сложно найти точную причину, но простое обсуждение ваших симптомов с врачом часто приводит к эффективным средствам, независимо от того, означает ли это устранение более широкой первопричины, например, колебания гормонов, снижающих выработку слюны, или лечение других потенциальных факторов, таких как дефицит витаминов или аллергия.