Имеет ли кофе без кофеина эффект плацебо: эксперты раскрывают удивительную правду

Девушка с чашкой кофе / © Credits

Пьем ли мы кофе, потому что это является неотъемлемой частью утреннего распорядка, или потому, что действительно зависим от кофеина для получения заряда энергии, который он дает?

Отвечает GoodHousekeeping.

Это может показаться неожиданностью, но исследования показывают, что, вероятно, вы можете время от времени заменять свою обычную чашку на кофе без кофеина, не испытывая значительного падения бодрости. Чтобы объяснить, как это возможно, и стоит ли экспериментировать с эффектом плацебо, мы проконсультировались с экспертами по потреблению кофеина.

Имеет ли кофе без кофеина эффект плацебо

Так, оказывается, что выполнение тех же шагов вашей рутины — будь то приготовление чашки дома или заказ в кафе — может активировать эффект плацебо. Исследование показало, что повышение энергии, которое может возникнуть от кофе с кофеином, также может быть связано с ритуалом употребления кофе, а не только с содержанием кофеина, говорит Маура Фаулер, магистр здравоохранения, дипломированный диетолог. Ощущение запаха, вкуса и ожиданий от употребления кофе могут влиять на бдительность и энергию, что свидетельствует о возможном эффекте плацебо, особенно если вы постоянно пьете кофе.

Другое исследование показало, что люди, которые пили кофе, были более бдительными и имели больше связей в области мозга, которая обрабатывает то, что вы видите, и области, которая способствует решению проблем, чем люди, которые принимали добавки с кофеином. Это привело к мнению исследователей, что процесс приготовления и/или покупки кофе утром может помочь вам проснуться, и это может быть усилено верой человека в то, что употребление кофе даст ему энергию. По сути, сама привычка пить кофе может влиять на то, как реагируют тело и разум.

Также важно отметить, что в порции 237 мл бескофеинового кофе содержится от 2 до 15 мг кофеина, поэтому люди, которые чрезвычайно чувствительны к кофеину, могут ощущать его влияние, даже если пьют бескофеиновый кофе.

Может ли кофеин влиять на ваше здоровье

Хотя наш разум не всегда может различить бескофеиновый и обычный кофе, тело знает. Исследование анализировало, как кофе может влиять на сердце. Все участники были обычными потребителями кофе, и в течение исследования их случайным образом распределяли на группы, которые пили кофе с кофеином или без кофеина на следующее утро с помощью ночного текстового сообщения.

Оказалось, что люди, которым случайным образом распределяли группу с кофеином, имели больше преждевременных сокращений желудочков (ПЖ), которые являются аномальными сердечными сокращениями, происходящими из нижних камер сердца. Обычно они безвредны, но иногда требуют дальнейшего обследования или лечения. Это предоставляет достаточно веские доказательства того, что кофе с кофеином действительно может вызвать увеличение ранних сокращений ПВХ, поступающих из нижней камеры сердца, даже если это не влияет на проблемы с сердечным ритмом верхней камеры.

Хотя ПВХ в целом не опасны, регулярное употребление кофеина может вызвать другие проблемы со здоровьем, которые побуждают людей отказаться от него. Люди могут перейти на кофе без кофеина, чтобы улучшить тревожность или бессонницу, уменьшить желудочно-кишечные эффекты, или из-за беременности или взаимодействие с лекарствами.

Учитывая все это, кофе с кофеином также обеспечивает энергию, питательные вещества, такие как витамин B2, витамин B3, калий и магний, и может бороться с воспалением с помощью антиоксидантов. Новые исследования также показывают, что употребление кофе и чая с кофеином связано со снижением риска развития деменции. На самом деле существует ряд потенциальных преимуществ для здоровья от потребления кофеина, поэтому не всем нужно немедленно отказываться от него.

Почему люди имеют такой разный опыт с кофеином

Существует несколько факторов, которые могут влиять на то, как ваш организм перерабатывает кофеин и насколько бодрыми вы себя чувствуете после его употребления. Во-первых, пьете ли вы его ежедневно? Это может повлиять на количество аденозина в организме, вещества, которое способствует расслаблению.

Считается, что когда кто-то регулярно пьет кофе, со временем увеличивается выработка аденозиновых рецепторов, что увеличивает вероятность того, что аденозин в конце концов найдет способ связаться с увеличенным количеством рецепторов. Это приводит к снижению эффективности кофеина, и человек чувствует, что ему нужно больше кофеина, чтобы получить тот же эффект, который он мог иметь, когда впервые выпил кофе.

Другие факторы, такие как мышечная масса и генетика, также играют определенную роль. В клиническом исследовании обнаружили, что кофе с кофеином не влиял на сон людей, которые быстро метаболизировали кофеин (на основе образцов ДНК), но люди с медленным метаболизмом кофеина спали меньше днем. когда они пили кофе с кофеином.

Какие побочные эффекты могут возникнуть, если вы прекратите употреблять кофеин

Если вы привыкли выпивать несколько чашек кофе с кофеином каждый день, резкий отказ от него не опасен, но это может быть неприятно. Вы все еще можете испытывать такие симптомы, как головная боль, плохое настроение или проблемы с концентрацией внимания.

Исследования также показывают, что около 8% взрослых имеют расстройство, связанное с употреблением кофеина, или то, что большинство людей называют «кофеиновой зависимостью». Люди с расстройством, связанным с употреблением кофеина, часто не достигают успеха, когда пытаются сократить потребление кофеина, и они могут испытывать такие проблемы, как бессонница или тошнота.

Как лучше всего проверить эффект плацебо кофеина

Если вы хотите провести собственный эксперимент и увидеть, можете ли вы заменить кофе с кофеином из своего утреннего распорядка, попробуйте начать с нуля. Будьте осторожны, делая выводы только на основе прошлого опыта при отсутствии преднамеренного эксперимента.

Лучше всего выбирать между бескофеиновым и обычным кофе в течение одной недели, а не одного дня, чтобы предотвратить искажение результатов из-за симптомов абстиненции. Чтобы создать собственный рандомизированный эксперимент, подбросьте монету 10 раз и запишите результаты. Затем используйте эту схему, чтобы составить 10-недельный график, который будет определять, будете ли вы пить бескофеиновый или с кофеином кофе каждую неделю. Обращайте пристальное внимание на то, как вы себя чувствуете ежедневно, и записывайте результаты. Со временем вы должны заметить закономерность.

Итог

Доказательства свидетельствуют о том, что хотя кофе с кофеином и без кофеина по-разному влияют на организм, в большинстве случаев эффект плацебо может быть достаточно мощным, чтобы вы обошлись без утренней чашки кофеинового кофе и не заметили разницы. Если ваш организм привык к ежедневной дозе кофеина, сокращение его потребления не опасно, но вы можете столкнуться с некоторыми неприятными побочными эффектами. Однако также важно помнить, что кофеин не обязательно вреден для вас, и не каждому нужно исключать его из своего ежедневного распорядка.