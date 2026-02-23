Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда возможности нужно использовать рационально

Зимний пейзаж / © Credits

На не имеющие особого значения дела и разговоры отвлекаться не стоит – они только заберут время, но не дадут никакого результата, поэтому лучше перенести их на другое время или вообще от них отказаться.

Самой правильной тактикой станут действия, согласованные с заранее составленным планом – он не даст использовать рабочие часы не по назначению.

Овен

Представителям вашего знака особенно важно проявить осторожность в отношении своего здоровья – особенно сильно это касается питания: велика вероятность пищевого отравления некачественными продуктами.

Телец

Свойственное вам упорство, граничащее с упрямством, может стать причиной серьезного конфликта с кем-то из окружающих, поэтому стоит – хотя бы иногда – входить в положение других людей, а не только свое.

Близнецы

Встреча из прошлого, которая может принять облик неожиданной встречи или внезапного телефонного звонка, принесет не только приятные воспоминания, но и подсказку относительно решения важного вопроса.

Рак

На выгодное предложение финансового свойства не стоит сразу же отвечать согласие, о и долго раздумывать над ним тоже не следует – в противном случае более шустрые коллеги-конкуренты могут вас опередить.

Лев

Выбирая между профессиональной целесообразностью и хорошим отношением с коллегами, желательно остановиться на втором – моральный климат в коллективе в данном случае важнее выполнения плана.

Дева

Нынешний день – прекрасное время для того, чтобы, исправив все свои ошибки, начать жизнь с чистого листа – главное, не повторить их, иначе легко можно будет снова оказаться в том же – незавидном – положении.

Весы

Если вам давно хотелось что-то изменить в своей – прежде всего., профессиональной – жизни, сейчас самое время это сделать: главное – проявить решительность, тогда все сложится иименно так, как хочется.

Скорпион

Найти ответ на важный вопрос можно будет, только честно поговорив… с самими собой: существуют моменты, в которых вы не признаетесь даже себе, но бесконечно обманываться не стоит – пришло время во всем признаться.

Стрелец

Представителям вашего – свободолюбивого – знака сегодня очень важного вспомнить о необходимости дисциплины и «вписать» свое поведение в строгие рамки алана, тогда и день пройдет на удивление успешно.

Козерог

Козерогам нужно вспомнить, что для достижения успеха работу необходимо чередовать с отдыхом: конечно, бездействовать не стоит, но и перенапрягаться нежелательно – толку от такой работы не будет.

Водолей

Пришло время пересмотреть свои отношения с окружающими людьми: с теми, кто – во всех смыслах – утянет вас назад, необходимо расстаться, а с теми, без кого-то трудно жить, помириться, признав свою вину в ссоре.

Рыбы

Приняв решение о необходимости важных – ак профессиональных, так и личных – перемен, не торопитесь, а еще раз все хорошо обдумайте, помните, что впоследствии вернуть все к исходной точке вам уже не удастся.

