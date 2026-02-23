- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 24 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда возможности нужно использовать рационально
День, когда нужно рационально использовать возможности, которые дают нынешние лучные сутки, занимаясь только самыми важными делами.
На не имеющие особого значения дела и разговоры отвлекаться не стоит – они только заберут время, но не дадут никакого результата, поэтому лучше перенести их на другое время или вообще от них отказаться.
Самой правильной тактикой станут действия, согласованные с заранее составленным планом – он не даст использовать рабочие часы не по назначению.
Овен
Представителям вашего знака особенно важно проявить осторожность в отношении своего здоровья – особенно сильно это касается питания: велика вероятность пищевого отравления некачественными продуктами.
Телец
Свойственное вам упорство, граничащее с упрямством, может стать причиной серьезного конфликта с кем-то из окружающих, поэтому стоит – хотя бы иногда – входить в положение других людей, а не только свое.
Близнецы
Встреча из прошлого, которая может принять облик неожиданной встречи или внезапного телефонного звонка, принесет не только приятные воспоминания, но и подсказку относительно решения важного вопроса.
Рак
На выгодное предложение финансового свойства не стоит сразу же отвечать согласие, о и долго раздумывать над ним тоже не следует – в противном случае более шустрые коллеги-конкуренты могут вас опередить.
Лев
Выбирая между профессиональной целесообразностью и хорошим отношением с коллегами, желательно остановиться на втором – моральный климат в коллективе в данном случае важнее выполнения плана.
Дева
Нынешний день – прекрасное время для того, чтобы, исправив все свои ошибки, начать жизнь с чистого листа – главное, не повторить их, иначе легко можно будет снова оказаться в том же – незавидном – положении.
Весы
Если вам давно хотелось что-то изменить в своей – прежде всего., профессиональной – жизни, сейчас самое время это сделать: главное – проявить решительность, тогда все сложится иименно так, как хочется.
Скорпион
Найти ответ на важный вопрос можно будет, только честно поговорив… с самими собой: существуют моменты, в которых вы не признаетесь даже себе, но бесконечно обманываться не стоит – пришло время во всем признаться.
Стрелец
Представителям вашего – свободолюбивого – знака сегодня очень важного вспомнить о необходимости дисциплины и «вписать» свое поведение в строгие рамки алана, тогда и день пройдет на удивление успешно.
Козерог
Козерогам нужно вспомнить, что для достижения успеха работу необходимо чередовать с отдыхом: конечно, бездействовать не стоит, но и перенапрягаться нежелательно – толку от такой работы не будет.
Водолей
Пришло время пересмотреть свои отношения с окружающими людьми: с теми, кто – во всех смыслах – утянет вас назад, необходимо расстаться, а с теми, без кого-то трудно жить, помириться, признав свою вину в ссоре.
Рыбы
Приняв решение о необходимости важных – ак профессиональных, так и личных – перемен, не торопитесь, а еще раз все хорошо обдумайте, помните, что впоследствии вернуть все к исходной точке вам уже не удастся.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Венера в Овне с 6 по 30 марта 2026 года: что нас ждет в это время
Скопление планет в знаке Рыбы в период Лунного затмения 3 марта: что нас ждет в это время
Четыре знака, которые ждут кардинальные перемены во время Сатурна в Овне