Венера в Овне с 3 по 30 марта 2026 года: что нас ждет в это время

Венера в Овне с 3 по 30 марта 2026 года / © Credits

6 марта в 12:46 по киевскому времени Венера перемещается по знаку Овна до 30 марта 19:00. С этого момента хочется действовать быстрее, говорить честнее и проявляться смелее. Если в Рыбах Венера мягко и осторожно подталкивала к движению, то в Овне она переключается на быстрые решения и желание двигаться вперёд без лишних сомнений, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Вместо ожидания и сомнений появляется импульс к активности и открытому выражению чувств. А отношения, финансы и личные желания получают новый темп. Это период, когда многое начинает сдвигаться с места. Люди становятся смелее в проявлении симпатии, чаще делают первый шаг, быстрее принимают решения в личной жизни и в финансовых вопросах.

Под влиянием Венеры в Овне многие предпочитают ясность и конкретику. Постепенно эта энергия начинает отражаться и в отношениях. Если что‑то не устраивает, скрывать становится сложнее. Венера в Овне подталкивает к тому, чтобы говорить прямо и не откладывать важные разговоры. Это может привести как к новым знакомствам, так и к прояснению старых ситуаций.

В финансах тоже ощущается движение: хочется быстрее разбираться с вопросами, закрывать «хвосты», пробовать новые варианты и быстрее переходить от идеи к действию. Возникает желание рисковать там, где раньше была осторожность. Главное — не торопиться настолько, чтобы упустить детали, особенно в первые дни после перехода.

К концу марта влияние Венеры в Овне становится более привычным. Вопросы, которые долго стояли на паузе, получили развитие и принесли долгожданный результат. Этот период помогает вернуть уверенность и сделать шаги, которые давно назревали.

Архетип Венеры — это стремление к гармонии, удовольствию, взаимности и притяжению. Она отвечает за то, что делает жизнь приятнее: красоту, комфорт, симпатию, способность выбирать то, что действительно нравится. Венера дает умение создавать атмосферу, в которой отношения и желания раскрываются естественно.

Архетип Овна — противоположная по природе сила. Это начало, импульс, движение вперёд, готовность рисковать и пробовать новое. Овен не ждёт приглашения, он действует первым. Его энергия воинственная, иногда резкая, но всегда живая. Это знак, который открывает путь, запускает процессы и не боится столкнуться с неизвестным.

Управитель Овна — Марс — усиливает эту динамику. Его архетип — борец и боец, тот, кто делает шаг туда, где другие сомневаются. Марс отвечает за действие, решительность, выбор направления и способность отстаивать свои желания. Он не анализирует слишком долго, а сразу идёт туда, куда тянет энергия момента.

Когда Венера соединяется с архетипом Овна и попадает под влияние Марса, возникает особая комбинация. Нежность получает смелость, симпатия — прямоту, а желание — инициативу. То, что обычно развивается постепенно, начинает проявляться быстрее. Там, где Венера склонна ждать знаков внимания, Овен и Марс подталкивают к тому, чтобы сделать шаг самой.

Венера в Овне делает чувства более яркими, реакции — живее, а взаимодействие между людьми — более искренним и прозрачными. Это положение Венеры усиливает эмоциональную выразительность, ускоряет принятие решений и помогает прояснить то, что раньше оставалось недосказанным. Возникает желание действовать сразу, не откладывать важные разговоры и не прятать свои намерения.

Архетипически это союз притяжения и действия, желания и смелости, красоты и огня. Венера приносит тепло и интерес, Овен — движение, Марс — решительность. Вместе они создают период, когда жизнь становится ярче, отношения — живее, а желания — честнее и сильнее.

Венера символизирует притяжение, гармонию, удовольствие и способность выбирать то, что откликается сердцу. Она отвечает за мягкость, красоту, вкус, симпатию и умение создавать связь. Но когда Венера перемещается по Овну, её привычная природа сталкивается с совершенно иной энергией.

Овен — знак начала, импульса и прямого действия. Его архетип — первопроходец, тот, кто делает первый шаг, не оглядываясь на сомнения. Здесь важны скорость, честность и смелость. И именно поэтому Венера в Овне оказывается в статусе изгнания: она попадает в пространство, где её естественные качества не получают привычной поддержки. Там, где Венера предпочитает мягкость, Овен требует решительности. Там, где она тянется к гармонии, Овен выбирает прямоту.

Статус изгнания планеты — это возможность проявиться иначе. Венера в Овне становится более смелой, инициативной, живой. Она перестаёт ждать и начинает выбирать. Говорит прямо, действует быстро и не боится показать свои желания. Венера в Овне зажигает энергию жизни.

И здесь важно учитывать управителя Овна — Марса. Именно он задаёт тон тому, как Венера будет проявляться в этом знаке. Со 2 марта Марс перемещается по Рыбам — знаку романтики, тонких чувств, скрытых мотивов и мягкой, текучей энергии. Это создаёт необычную комбинацию: внешняя смелость Венеры в Овне соединяется с внутренней чувствительностью Марса в Рыбах.

Марс в Рыбах действует тихо, интуитивно, обходными путями. Он растворяется, наблюдает, чувствует, его действия обусловлены сердцем, а не логикой. И именно такой Марс управляет Венерой в Овне в этот период.

Получается удивительный союз: Венера — смелая, прямая, огненная, а Марс — мягкий, романтичный, интуитивный.

Вместе они создают энергию, в которой страсть соединяется с чувствительностью, а инициатива — с глубиной. При такой комбинации желания становятся честнее, но проявляются деликатнее. Когда смелость не отменяет нежности, а прямота не исключает тонкости.

Венера в знаке Овна, управляемая Марсом в Рыбах, — это история о том, как огонь учится чувствовать, а вода — действовать. Такая связь делает отношения яркими, но искренними, основанными на внутреннем отклике.

Овен сейчас становится точкой концентрации больших, медленных и структурообразующих сил: Сатурн и Нептун начинают свой новый транзит по этому знаку, открывая новый цикл.

Именно это делает текущее положение Венеры не просто эмоциональным акцентом, а частью более крупного сценария. Венера в Овне становится первой, кто «входит в комнату» перед приходом тяжеловесов. Она подсвечивает темы, которые Сатурн будет структурировать, а Нептун — растворять, обновлять и перезапускать на глубинном уровне.

На этом фоне Венера в Овне становится маркером судьбоносных тем. То, что проявляется сейчас, может стать отправной точкой для более долгих процессов. Выборы, которые кажутся эмоциональными или спонтанными, на самом деле могут оказаться первыми шагами в многолетнем цикле.