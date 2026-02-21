Церковный праздник 22 февраля / © pexels.com

Завтра, 22 февраля, в православном календаре обретение мощей святых мучеников в Евгении. Событие произошло в районе Евгении, недалеко от Константинополя (ныне Стамбул). Во времена гонений на христиан тела мучеников хоронили в сокровенных местах, чтобы предотвратить их попрание. После завершения преследований на одном из таких мест начались чудеса и исцеления, что привлекло внимание верующих.

В VII веке во времена патриарха Фомы I в Константинополе были торжественно обнаружены многочисленные мощи мучеников. Впоследствии в XII веке император Андроник I Комнин построил на этом месте храм, чтобы увековечить память мучеников и святого апостола Андроника как небесного покровителя.

Большинство найденных святых остались безымянными, но среди них были также известные фигуры:

Святой апостол Андроник — один из семидесяти апостолов, о котором упоминает апостол Павел в Послании Римлянам (16:7).

Святая Иуния (Юния) — сподвижница Андроника, также упомянутая апостолом Павлом.

Их мощи были открыты по явлению благочестивому клирику Николаю Каллиграфу, что позволило Церкви почтить мучеников публично.

Почитание обретенных мощей символизирует победу веры над гонениями и непоколебимую преданность Христу. Даже после смерти мучеников их священность проявилась через чудеса и исцеления. Празднование этого дня напоминает о том, что даже имена пострадавших за веру могут остаться неизвестными, но их жертва живет в памяти Божьей.

Приметы 22 февраля

Народные приметы 22 февраля / © pexels.com

Ясное небо предвещает хороший урожай зерновых культур.

Лед на реках и озерах еще не взошел — весна будет поздней.

Зайцы и лисы осторожны и активны — еще ждать морозов.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, в этот день нежелательно заниматься домашними делами, которые перемешивают энергию дома. Не советуют стирать, гладить или вышивать, а особенно подметать или мыть пол — считалось, что таким образом можно вымести из дома счастье и благополучие.

Что можно делать завтра

22 февраля, в день чествования святых мучеников, верующие обращаются к ним с просьбой о силах и терпениях, чтобы с достоинством пережить все жизненные испытания. В старину это время использовали для подготовки к весенним полевым работам: на поля и огороды вывозили удобрения, готовили почву. Народная мудрость советует, что если сегодня посадить раннюю капусту на рассаду, можно рассчитывать на щедрый урожай летом.