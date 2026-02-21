Индексация пенсий в марте: у кого выплаты вырастут на 100 грн, а у кого – на несколько тысяч

Пенсия. / © УНИАН

Реклама

В марте в Украине состоится индексация пенсий. Сумма повышения для пенсионеров варьируется от 100 до 2595 грн — в зависимости от стажа и текущего размера соцвыплат.

Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин в блиц-интервью «РБК.Украина».

Согласно постановлению Кабмина, с 1 марта пенсии проиндексируют на 12,1%. Этот показатель вычислен по формуле, определенной законодательством.

Реклама

«После мартовской индексации повышение получат подавляющее большинство пенсионеров. Фактический размер повышения будет индивидуальным — он зависит от размера пенсии и страхового стажа каждого человека», — пояснил министр соцполитики.

По его словам, по проекту постановления правительства, пенсионные выплаты возрастут не менее чем на 100 грн. и не более чем на 2 595 грн.

Это означает, что даже если расчетный рост будет меньше, человек все равно получит не менее 100 грн. В то же время для тех, у кого большие выплаты, индексацию ограничат установленным верхним пределом.

Однако существует несколько категорий пенсионеров, на которых индексация не распространяется. Это — пенсионеры, выплаты которых уже повышены государством до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых; те, кто получает максимальную пенсию — 25 950 грн; прокуроры и судьи в отставке.

Реклама

Улютин также отметил, что с 1 марта минимальная пенсия для неработающих пенсионеров вырастет от 3 038 грн до 3 406 грн.

«Средний размер пенсии можно точно определить уже после перерасчетов по результатам индексации. В то же время, максимальная пенсия останется без изменений — 25 950 грн. Такой предельный размер установлен законом и не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность», — объяснил глава минсоцполитики.

Отдельно он подчеркнул, что пенсионерам, которые до сих пор работают, индексация проведут на тех же условиях. Проиндексированные выплаты получат и ВПЛ.

Как сообщалось, в этом году индексация пенсий в Украине состоится в марте. Планируемая индексация на уровне 12,1%. эта цифра значительно выше, чем в предыдущие годы. К слову, в прошлом году показатель был 11,5%, а в 2024-м — менее 8%.

Реклама

Впрочем, выплаты повысят не всем – мартовская индексация касается не всех пенсионеров. Есть три категории, для которых пенсия останется без изменений.