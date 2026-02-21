Сестры Завальские воссоединились в дуэте "Алиби" и спели на украинском культовый хит "Табу"

Сестры Завальские

Сестры Анна и Ангелина Завальские воссоединились в дуэте "Алиби" и приятно удивили поклонников.

Артистки перепели на украинском свой хит "Табу". Первая версия этой композиции увидела свет 21 год назад. Песня успела полюбиться слушателям и продемонстрировала, что у нее нет срока годности. Поэтому, с годами сестры Завальские вернулись к треку и переосмыслили его. Исполнительницы спели "Табу" на украинском и добавили новое звучание. Теперь к работе присоединился еще и известный украинский актер, музыкант Артур Логай.

В начале 2000-х этот хит стал одним из важнейших в истории группы - очень личным женским обращением, историей прощания и точкой невозврата. Слово "табу" тогда звучало как внутренний запрет на слабость, на второй шанс. Сегодня эта песня - будто разговор взрослых людей, которые научились завершать любовь без разрушения друг друга. Сохраняя узнаваемое звучание, она воспринимается уже иначе.

"Из исповеди-монолога эта песня перешла в категорию искреннего диалога и принятия. Нам показывали много переводов "Табу", но каждый раз мы чувствовали, что чего-то не хватает. А потом поняли: переписать или переродить такую песню может только тот, кто ее когда-то родил и кого есть соответствующая привилегия взглянуть на себя и свой опыт сквозь время. Сегодня эта песня возвращается на украинском языке - сквозь время и наш собственный опыт. Эта песня просто дождалась своего момента. И, кажется, мы - тоже", - говорят сестры Завальские.

Новый смысл "Табу" появился и во время работы над фильмом "Голос сердца", для которого Анна Завальская вместе с композитором Дмитрием Саратским создавала песни. Именно там на площадке у дуэта "Алиби" родилась идея творческой коллаборации. Впервые в истории "Табу" звучит как женско-мужской диалог, где мужской парт исполнил главный герой фильма, актер и музыкант Артур Логай.

"За один вечер я написал куплет. Возникла идея сделать из песни диалог. И чтобы было честнее, пожалуй, я представил себе, если бы мы сейчас с моей женой Женей расходились, то что бы я ей хотел сказать? Когда позже Женя послушала песню, сразу сказала: "Мне кажется, что в начале ты о нас говоришь". Ну, я ей уже сказал, что да, плюс-минус и есть. Она пошла плакать. Видимо, и правда, получилось честно", - делится Логай.

