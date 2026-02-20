Дети Степана Гиги раскрыли официальную причину смерти и их последнюю встречу: "Нас попросили выйти"

Степан Гига и его дети

После смерти народного артиста Украины Степана Гиги его дети — Квитослава и Степан-младший — поделились деталями последних месяцев жизни отца и официальной причиной его смерти.

В интервью проекту «Наодинці» дочь Квитослава рассказала, что все разговоры о сахарном диабете отца соответствовали действительности. По ее словам, именно хроническое заболевание вместе с перенесенной инфекцией привело к тому, что организм музыканта не справился.

«Сахарный диабет сыграл решающую роль и инфекция, с которой, к сожалению, не смог справиться организм. Мы боролись два с половиной месяца, но произошло то, что произошло. Трудно говорить и вспоминать. До сих пор не верится, что мы не смогли побороть эту болезнь. Когда папа попал в больницу, мы всегда были с ним и общались», — рассказала Квитослава в разговоре с Анной Севастьяновой.

Степан Гига

До последнего сын и дочь Гиги находились рядом с госпитализированным папой. Они вспомнили, что последние встречи были наполнены оптимизмом, диалогами с маэстро о его воспоминаниях и карьерных планах. Однако, к сожалению, его сердце не выдержало болезни. Квитослава и Степан-младший также вспомнили момент смерти родного человека, когда врачи попросили их выйти из палаты.

«Последний наш разговор был длинным. Мы связались по видео и он сказал, что надо работать дальше. Говорили, что и как делать дальше: надо поехать на студию, доделать. Есть песни, которые не успели выйти при его жизни. Мы их доделываем. Он говорил, что подлечится и все будет хорошо — был оптимистично настроен. Последние месяцы в больнице мы много общались. Много он нам рассказывал о детстве, как развивался, учился, как было трудно достигать. До последнего верили, что будет все хорошо. Мы были в больнице, но зашли к нему и попросили нас выйти», — вспомнила семья.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Ексклюзив! Перше інтерв'ю дітей СТЕПАНА ГІГИ після смерті батька

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря 2025 года в возрасте 66 лет. Сейчас покойный музыкант покоится на Лычаковском кладбище. Между тем его потомки продолжают память о нем и вскоре сыграют концерт с популярными хитами в Киеве.