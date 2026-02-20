Бывший "Холостяк" Александр Терен отреагировал на беременность экс-избранницы Белень и признался, поздравлял ли ее

Александр Терен и Инна Белень, муж блогерши

Ветеран войны и бывший участник шоу «Холостяк-13» Александр «Терен» Будько рассказал о своем отношении к новому этапу в жизни бывшей избранницы Инны Белень.

Как известно, победительница шоу уже длительное время находится в отношениях со своим одноклассником Иваном. Пара уже даже узаконила отношения в начале февраля этого года. А еще раньше влюбленные сообщили, что ждут первенца. Вскоре у них родится доченька.

В свою очередь Александр признался, что знает о радостном известии. Он поделился, что после этого связывался с Инной и искренне поздравил ее с беременностью и будущим материнством. И так же порадовался за ее недавний второй брак.

«Да, поздравил, невероятно рад за нее. Очень рад тому, что любовь есть, люди находят друг друга», — отметил Александр в комментарии для программы «Ранок у великому місті».

Беременная Инна Белень и ее супруг Иван / © instagram.com/innka_belen

К слову, самому Терену долгое время приписывали роман со скандальной блогершей Еленой Мандзюк, с которой ранее он имел тесные дружеские контакты. Однако вскоре девушка заблокировала ветерана в Instagram. Будько на этот раз отметил, что конфликта между ними не было, а их пути просто разошлись из-за разных взглядов на жизнь.

«Заблокировать меня — это ее выбор. Решение взрослого человека, которое я абсолютно принимаю. Я бы не сказал, что была конфликтная ситуация. Ну так случается у людей, когда их взгляды в определенный момент расходятся», — пояснил ветеран.

