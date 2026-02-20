- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 952
- Время на прочтение
- 2 мин
Чеки в Украине будут выдавать по-новому: правительство запустило новую программу
К тестированию уже присоединились четыре банка и крупные торговые сети. Ожидается, что бизнес ежегодно будет экономить миллионы гривен.
В Украине стартует пилотный проект «еЧек» — государственная программа электронных чеков, которая позволит покупателям получать расчетные документы непосредственно в банковских приложениях.
О запуске инициативы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги — меньше лишних расходов», — отметила премьер.
Пилот уже заработает в четырех банках — ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank и monobank. К тестированию также присоединились торговые сети «Аврора», «Фора», Auchan и автозаправочные станции «Укрнафта».
По словам Свириденко, проект может уменьшить расходы предпринимателей. Печать одного бумажного чека стоит около 7 копеек. По данным ГНС, только за прошлый год украинский бизнес сформировал более 9 миллиардов чеков. Инициатива имеет и экологическую составляющую. Термобумага, которую используют для печати чеков, часто содержит бисфенолы и не подлежит переработке.
«Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека — цифровой и бумажный», — говорится в сообщении.
Свириденко пригласила предпринимателей приглашают присоединиться к пилотному этапу.
Напомним, ранее Свириденко сообщила, что владельцы частных домов и таунхаусов могут получить кредит под 0% годовых на приобретение оборудования для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% стоимости оборудования в зависимости от комплектации системы.