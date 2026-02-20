Чеки в Украине будут выдавать по-новому: правительство запустило новую программу

Чеки / © pixabay.com

В Украине стартует пилотный проект «еЧек» — государственная программа электронных чеков, которая позволит покупателям получать расчетные документы непосредственно в банковских приложениях.

О запуске инициативы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги — меньше лишних расходов», — отметила премьер.

Пилот уже заработает в четырех банках — ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank и monobank. К тестированию также присоединились торговые сети «Аврора», «Фора», Auchan и автозаправочные станции «Укрнафта».

По словам Свириденко, проект может уменьшить расходы предпринимателей. Печать одного бумажного чека стоит около 7 копеек. По данным ГНС, только за прошлый год украинский бизнес сформировал более 9 миллиардов чеков. Инициатива имеет и экологическую составляющую. Термобумага, которую используют для печати чеков, часто содержит бисфенолы и не подлежит переработке.

«Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он сохраняется в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека — цифровой и бумажный», — говорится в сообщении.

Свириденко пригласила предпринимателей приглашают присоединиться к пилотному этапу.

Напомним, ранее Свириденко сообщила, что владельцы частных домов и таунхаусов могут получить кредит под 0% годовых на приобретение оборудования для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% стоимости оборудования в зависимости от комплектации системы.