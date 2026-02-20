Почему весь мир знал о намерениях Путина захватить Украину и ничего не сделал: детали плана России

Владимир Путин

Приближается четвертая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Мир вошел в новый период геополитической нестабильности, а европейские политики и спецслужбы продолжают изучать болезненные уроки 2022 года. Анализ, основанный на более чем сотне интервью с чиновниками разведки разных стран, раскрывает, как Вашингтон и Лондон узнали о планах Владимира Путина и почему большая часть Европы и руководство Украины отказывались в них верить.

Об этом говорится в материале The Guardian.

По информации издания, в ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению Джо Байдена отправился в Москву. Цель была четкой: предупредить Путина о катастрофических последствиях планирования нападения на Украину. Однако встретиться лично не удалось — из-за пандемии Путин изолировался в своей резиденции на Черном море и разговор состоялся защищенной линией связи.

Во время разговора Путин проигнорировал предупреждение Бернса, сосредоточившись на своих исторических образах и жалобах на доминирование США. Бернс покинул Москву с глубокой обеспокоенностью. Когда по возвращении президент Байден спросил его, действительно ли Путин решится на вторжение, Бернс ответил четким Да.

Почему европейцы были слепыми?

По информации журналистов, разведка США и Великобритании собрала беспрецедентное количество доказательств. На спутниковых снимках были видны десятки тысяч российских военных на границах, а перехваченные коммуникации свидетельствовали об активном планировании масштабной операции.

Однако, когда Эврил Гейнс, директор Национальной разведки США, представила эти данные в Брюсселе осенью 2021 года, она столкнулась со стеной скептицизма. Европейские спецслужбы помнили о ошибках американской разведки перед вторжением в Ирак в 2003 году. Для Берлина и Парижа идея полномасштабной танковой войны в Европе в XXI веке казалась абсолютно иррациональной.

Они считали концентрацию войск лишь попыткой психологического давления.

«Они просто были убеждены, что это бессмысленно», — вспоминает Джейк Салливан, советник Байдена по вопросам национальной безопасности.

Что было в Киеве

Как сообщили в издании, в Украине ситуация была не менее сложной. Президент Владимир Зеленский месяцами отвергал публичные предупреждения США и Британии. Журналисты утверждают, что в Офисе Президента опасались, что разговоры о неминуемой войне спровоцируют панику, отток капитала и крах экономики, что позволило бы Путину разрушить Украину без единого выстрела.

Несмотря на умиротворяющие заявления политического руководства, украинские военные и спецслужбы понимали угрозу. Как отмечает издание, в то время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивал на введении военного положения еще зимой для передислокации войск, но получил отказ.

The Guardian рассказали, что без официального разрешения Залужный и группа офицеров проводили тайное планирование. Под видом военных учений они арендовали конспиративные квартиры, проводили штабные игры по обороне Киева и готовились к худшим сценариям. Также по информации журналистов, накануне вторжения вопреки политическим запретам военные заменяли побережье Черного моря и рассредоточили часть подразделений.

Откуда ЦРУ знали все?

По данным The Guаrdian, хотя часто считается, что у США был «крот» в окружении Путина, реальность была более сложной. Сам Путин скрывал планы даже от своего ближайшего окружения — министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Дмитрий Песков не знали о вторжении до последнего.

Основными источниками информации стали спутниковые снимки высокого разрешения и перехвата коммуникаций Главного оперативного управления Генштаба РФ. Американцы также знали о составлении россиянами «расстрельных списков» украинских активистов и планах высадки десанта в Гостомеле.

Как утверждают в издании, это был триумф разведки по факту нападения, но в то же время и провал в оценке его последствий. И Вашингтон, и Лондон, и Москва считали, что Киев упадет через несколько недель. Западные спецслужбы переоценили мощь российской армии и недооценили готовность украинцев сопротивляться.

Россияне планировали хирургическую операцию по изменению режима, поэтому не стали уничтожать украинскую систему связи и электросети в первые часы нападения. Это позволило ВСУ быстро скоординировать оборону.

Сегодня, анализируя события тех месяцев, западные спецслужбы делают главный вывод: больше нельзя исключать худшие сценарии развития событий только потому, что они кажутся невозможными или иррациональными.

Почему же Путин сам загнал себя в ловушку

В материале The Economist говорится, что затягивание войны связано прежде всего с позицией президента РФ Владимира Путина, который оказался в ловушке собственной стратегии.

Несмотря на значительные потери, Россия не достигла результатов, которые могла бы оказать в качестве победы, а современная война с использованием дронов делает невозможными масштабные прорывы.

В то же время Кремль сталкивается с трудностями мобилизации и растущей финансовой нагрузкой на экономику. Мирное соглашение пока не гарантирует Москве желаемые политические цели и может создать внутренние риски — экономические и социальные.

Эта дилемма между продолжением изнурительной войны и потенциально опасным миром объясняет, почему конфликт продолжается.

Война в Украине — последние новости

Напомним, переговоры между Украиной и Россией в политической рабочей группе в Женеве зашли в тупик и завершились без договоренностей по ключевым вопросам. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что, несмотря на публично оптимистичные заявления сторон, реального прогресса нет.

По данным издания, и Киев, и Москва пытаются избежать недовольства президента США Дональда Трампа, опасаясь возможных последствий в случае утраты его интереса или терпения. В то же время, западные чиновники считают, что президент РФ Владимир Путин может использовать переговоры для достижения политических целей, которых не удалось реализовать на поле боя.

Нынешнее состояние диалога подвергает сомнению быстрое продвижение к практическим решениям и свидетельствует о необходимости дополнительных усилий для достижения договоренностей.

Также российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков в эфире телеканала FREEДОМ выразил мнение, что к лету президент РФ Владимир Путин будет пытаться тянуть время и взвешивать, продолжать войну или соглашаться на ее остановку.

По его словам, Кремль может рассматривать разные сценарии — от новой эскалации до подготовки общественного мнения к возможным мирным договоренностям. В то же время, по его убеждению, пока российское руководство постарается максимально использовать переговорный процесс и текущую ситуацию, откладывая окончательное решение по меньшей мере до лета.