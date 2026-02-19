Зачем России переговоры с США: в Reuters рассказали подробности

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение между Украиной и Россией уже «достаточно близко», разбиваются о суровую реальность. Руководители ведущих европейских разведок выражают глубокий пессимизм по поводу шансов остановить войну в этом году. По их данным, Москва ведет двойную игру.

Об этом пишет Reuters.

«Театр переговоров» вместо реального мира

Белый дом открыто заявляет об амбициозном плане: заключить мирное соглашение до июня как раз перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре. Однако в Европе видят поразительную пропасть между желаниями Вашингтона и реальными действиями Кремля.

Сразу четверо из пяти руководителей разведки подтвердили: Россия не заинтересована в скорейшем прекращении войны. Третий раунд переговоров в Женеве, состоявшийся на этой неделе, чиновники прямо называют театром.

«Россия не стремится к мирному соглашению. Они стремятся достичь своих стратегических целей и они не изменились», — констатировал один из разведчиков.

Главными целями Путина остаются устранение президента Украины Владимира Зеленского и превращение нашего государства в бесправный «нейтральный» буфер между РФ и Западом.

В чем ловушка территориальных уступок

В настоящее время ключевым камнем преткновения является территория. Москва требует от Киева вывести войска из 20% Донецкой области, которые Россия еще не контролирует. Украина категорически отказывается от подобных уступок.

Европейские специалисты предупреждают Запад об опасной иллюзии: сдача Донетчины не принесет миру.

«В случае, если россияне получат эти уступки, я думаю, что это, возможно, только начало настоящих переговоров», — прогнозирует один из чиновников разведки, добавляя, что после этого РФ сразу же выдвинут новые, более жесткие требования.

Отдельная обеспокоенность, по информации Reuters, среди европейцев вызывает состав американской делегации. Переговоры от США ведут Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Ни один из них не является квалифицированным дипломатом и не имеет глубокого понимания специфики России или Украины.

Используя это, Москва пытается разделить переговоры на два трека. Первый публичный, якобы о войне. Второй — кулуарный, сосредоточенный на двусторонних соглашениях с США.

Владимир Зеленский уже сообщал, что российский посланник Кирилл Дмитриев предлагал американцам соглашения о сотрудничестве на фантастическую сумму до 12 триллионов долларов. По словам европейских разведчиков, эта приманка рассчитана на бизнес-интересы Трампа и на российских олигархов, потерявших прибыль из-за санкций, но чью лояльность Путину нужно сохранить.

Выдержит ли экономика России?

Сейчас экономика РФ демонстрирует определенную устойчивость, однако предстоят серьезные испытания. Один из руководителей европейской разведки подчеркнул, что Москва столкнется с «очень высокими» финансовыми рисками уже во второй половине 2026 года.

Причины очевидны: доступ к рынкам капитала закрыт санкциями, ключевая ставка центробанка составляет заоблачные 15,5%, а ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния сократилась более чем вдвое с начала полномасштабного вторжения. Именно поэтому Кремль использует переговоры как ширму для попыток снять финансовую удавку.

Напомним, Институт изучения войны в новом отчете заявил, что Россия не ограничивается требованиями по территориальным уступкам и остается преданной своим первоначальным военным целям, в частности, пересмотру роли и политики НАТО.

Аналитики обратили внимание, что российская сторона вновь озвучивает требования о юридических гарантиях нерасширения Альянса и отказе от сотрудничества со странами, присоединившимися после 1997 года. В ISW отмечают: повторение этих ультиматумов свидетельствует, что Кремль не будет удовлетворен ни одним соглашением, которое не учтет все его стратегические требования — даже в случае выполнения части территориальных условий.

В то же время в отчете подчеркивается, что Москва продолжает ссылаться на якобы «договоренности» с Вашингтоном, хотя официальные соглашения по итогам предварительных контактов не были достигнуты.