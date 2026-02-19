Переговоры в Женеве: что говорят в Кремле о встрече с Украиной

Владимир Путин. / © Associated Press

Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США находятся на той стадии, которая не предполагает публичного обсуждения.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока в Кремле не комментируют итоги переговоров в Женеве. Мол, Москва сейчас «не хочет вдаваться в подробности и не будет этого делать».

«Нам сейчас нечего добавить к той короткой, но емкой характеристике, которую дал наш главный переговорщик Мединский», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента-диктатора РФ также не стал называть возможные даты следующего раунда переговоров.

Переговоры в Женеве: заявления РФ

Накануне Дмитрий Песков намекнул на прогресс в мирных переговорах в Женеве. Комментируя вопрос о том, почему второй день встреч в Женеве оказался значительно короче предыдущего, он сказал, мол, не стоит делать «преждевременных выводов».

Заметим, что после первого дня переговоров делегация РФ воздержалась от каких-либо комментариев. Накануне, когда переговоры завершились, глава переговорной группы РФ Владимир Мединский лаконично заявил, что переговоры «были трудными, но деловыми».

В свою очередь, спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя переговоры в Женеве, заявила, мол, любой шаг, «который может привести к урегулированию ситуации, имеет большое значение».