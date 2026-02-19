Динамо – Рух: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" – "Рух" / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 20 февраля, киевское "Динамо" примет львовский "Рух" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Для обоих клубов это первая официальная игра после зимней паузы. Первую часть чемпионата "Динамо" (26 очков) завершило на четвертом месте, а "Рух" (19 баллов) занимает десятую позицию.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

