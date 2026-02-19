"Продолжим нашу борьбу": Гераскевич дал пресс-конференцию в Киеве после "бана" с ОИ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел пресс-конференцию в Киеве после своей дисквалификации на Олимпийских играх-2026.

27-летний спортсмен рассказал, что планирует продолжать бороться за справедливость и, в отличие от Международного олимпийского комитета (МОК), не предаст своих коллег, убитых российскими оккупантами.

"Как я говорил 9, 10, 11 февраля, МОК погибших атлетов предал, но я не предам. Мы продолжим нашу борьбу. Я удивляюсь абсурдности обвинений от МОК, полностью и абсолютно убежден, что эти спортсмены имеют право находиться на этом шлеме, находиться там во время соревнований. Верю, что в будущем они там еще будут", – сказал Гераскевич на пресс-конференции Media Center Ukraine.

В то же время адвокат Гераскевича в Спортивном арбитражном суде (CAS) Евгений Пронин сообщил, что у скелетониста есть 30 дней для того, чтобы принять решение о дальнейших судебных исках.

"Есть возможность обратиться в Федеральный суд Швейцарии. Кто-то говорит, что это должен быть Верховный суд Швейцарии, но относительно юрисдикции это легче. Вопрос в том, идем ли мы дальше, а уж каким образом – будем решать по ходу. Этот вопрос нужно ставить Владиславу, потому что это его судьба, но смотря на то, как он вел себя в последние дни, отступать никто не будет", – сказал Пронин.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича с Олимпиады-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.