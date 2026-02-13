CAS объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) предоставил аргументы судьи, принявшей решение об отклонении апелляции украинского скелетониста Владислава Гераскевича на его дисквалификацию от участия в зимней Олимпиаде-2026.

Ключевые пункты приводит Суспільне Спорт.

IBSF дисквалифицировал Гераскевича из-за "намерения одеть шлем с изображением портретов украинских спортсменов, погибших на войне". В подтверждение этого намерения приводятся слова Гераскевича от 10 февраля, что он будет соревноваться в своем шлеме.

Этот шлем IBSF и МОК признали: "не соответствующим Олимпийской хартии и Руководящим принципам по выражению взглядов спортсменов".

Арбитр CAS признала "разумными и пропорциональными" правила, которые предложил МОК Гераскевичу – привлечь внимание к теме в микст-зоне, пресс-конференциях, социальных сетях и ношение шлема во время тренировочных заездов.

Также арбитр отметила: "целью этого является сохранение фокуса Олимпийских игр на выступлениях и спорте, который является общим интересом всех спортсменов, годами работавших, чтобы выступить на Олимпийских играх, заслуживающих безраздельного внимания к своим спортивным выступлениям и успехам".

Решение принимала судья из Германии – Аннетт Ромбах.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026, но 13 февраля она была отклонена.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.