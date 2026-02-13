CAS пояснив, чому відхилив апеляцію Гераскевича на його дискваліфікацію з Олімпіади-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Спортивний арбітражний суд (CAS) надав аргументи судді, яка ухвалила рішення щодо відхилення апеляції українського скелетоніста Владислава Гераскевича на його дискваліфікацію від участі в зимовій Олімпіаді-2026.

Ключові пункти наводить Суспільне Спорт.

IBSF дискваліфікував Гераскевича через "намір одягнути шолом із зображенням портретів українських спортсменів, які загинули на війні". Як підтвердження цього наміру, наводяться слова Гераскевича від 10 лютого, що він змагатиметься у своєму шоломі.

Цей шолом IBSF та МОК визнали: "таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів".

Арбітриня CAS визнала "розумними та пропорційними" правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми у мікст-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.

Також арбітриня зазначила: "метою цього є збереження фокусу Олімпійських ігор на виступах та спорті, що є спільним інтересом усіх спортсменів, які роками працювали, щоб виступити на Олімпійських іграх, і які заслуговують на безроздільну увагу до своїх спортивних виступів та успіхів".

Реклама

Рішення ухвалювала суддя з Німеччини – Аннетт Ромбах.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолому пам'яті", на якому зображено понад 20 убитих російськими окупантами українських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що МОК офіційно прокоментував дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026.

Також прокоментував свою дискваліфікацію з Олімпіади-2026 сам Владислав, абсолютно не погодившись із покаранням.

Реклама

Гераскевич за спеціальною процедурою подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) через дискваліфікацію з Олімпіади-2026, але 13 лютого її було відхилено.

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Після шостого змагального дня "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Реклама

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.