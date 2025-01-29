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- Світ
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Озброєння та армія
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- Зброя
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Скільки коштують ракети Tomahawk і чи можна їх купити
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- Зброя
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"Лють" – робот, який може штурмувати позиції окупантів: відео та характеристики
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- Війна
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Ракета "Кинджал": особливості та характеристики гіперзвукового ракетного комплекса
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- Зброя
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Танки Abrams вже в Україні: що це за машини, які в них переваги і навіщо вони ЗСУ
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- Ексклюзив ТСН
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Корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на Дону": характеристики, пошкодження після атаки
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ATACMS: що відомо про ракети, які отримали ЗСУ
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Що таке балістична зброя та які балістичні ракети має Росія
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- Зброя
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Снаряди зі збідненим ураном: що це таке, характеристики, дальність ураження
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ТAURUS – ракети, які завдають високоточних ударів на відстані 500 км і пробивають бетон