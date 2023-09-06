Снаряди зі збідненим ураном: що це таке, характеристики, дальність ураження

Ці снаряди можуть пробити броню будь-якого танка, однак не мають додного стосунку до ядерної зброї.

У Білому домі невдовзі вперше оголосять про передавання до України бронебійних снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams. Раніше такі снаряди для української армії вже передала Велика Британія, а саме – для танків Challenger.

Що відомо про снаряди зі збідненим ураном і які вони працюють – читайте на ТСН.ua.

Снаряди зі збідненим ураном – що це

Перш за все, слід розуміти, що таке збіднений уран. Це метал, а саме залишки, які утворюються під час виробництва ядерного палива. Радіоактивність збідненого урану може сягати близько 60% звичайного, природного урану.

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Збіднений уран особливий тим, що має високу щільність і твердість – вона на 70% перевищує щільність свинцю. Саме тому збіднений уран застосовують для виготовлення боєприпасів та броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Abrams американського виробництва. А снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще від звичайних.

Зауважимо, що боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності.

Снаряд зі збідненим ураном / Фото: defence24.pl

Як працюють снаряди зі збідненим ураном

Принцип дії снаряду з збідненим ураном полягає в тому, що він не вибухає, а прошиває броню танка, внаслідок чого в ураженій машині загоряється боєкомплект і пальне.

Так, під час влучання в ціль зовнішня оболонка боєприпасу руйнується, вивільняючи схоже на стрілу осердя, що легко проникає у броню. Під час цього процесу збіднений уран стискається, нагрівається, починає горіти, внаслідок чого і виникає вибух та пробивається будь-яка броня не залежно від рівня захисту. Американські аналітики порівнюють влучання такого снаряда з ударом вантажного потяга.

Розрізний макет снаряда M829A2 / Фото: US Army

Мета боєприпасів зі збідненим ураном – спричиняти суттєві руйнування під час влучання в ціль. Окрім ураження будь-якої бронетехніки, ці снаряди можуть пробивати фортифікаційні споруди, укріплені обʼєкти та навіть бункери.

Характеристики та дальність ураження

Армія США на сьогодні використовує для танків Abrams стандартні бронебійні підкаліберні снаряди M829 з пенетратором зі збідненим ураном. Американськими військами використовуються сучасні версії цих снарядів – M829A3 та M829A4.

Підкаліберний снаряд M829A був створений на початку 2000-х років;

загальна довжина сердечника снаряда – 800 мм, (10 см – це передня частина зі сталі, а 70 см – стержень зі збідненого урану);

діаметр сердечника – 25 мм, а маса – до 10 кг;

за початкової швидкості 1550 м/с снаряд здатний пробити не менше 700 мм танкової броні на відстані 2 км.

Бронебійний підкаліберний танковий снаряд M829A4 / Фото: Міноборони США

На сьогодні у серійному виробництві перебуває найновіша версія M829A4. Снаряд був удосконалений і може пробивати ще товстішу танкову броню.

Як снаряди зі збідненим ураном вплинуть на фронт

За оцінками експертів, США можуть передати Україні бронебійні оперені підкаліберні снаряди (БОПС). Як пояснив військовий експерт Роман Світан у коментарі "24 каналу", БОПС – це оперений дріт зі збідненого урану або із наконечниками зі збідненого урану. Густина збідненого урану у 2,5 раза більша, ніж у сталі. Тож такий снаряд легко може пробити будь-яку броню. Після запуску снаряда кінетична енергія переходить у теплову, нагріваючи дріт, через що виникає загорання.

"Ці БОПСи передадуть, ймовірно, з ABRAMS – танками, які можуть вступати в успішний бій з танками противника. Один БОПС – це один знищений танк. Росіяни дуже бояться таких снарядів, бо в них немає вибуху як такого. Він проламує броню разом з динамічним захистом", – пояснив Світан.

За словами військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка в інтерв’ю Obozrevatel, снаряди зі збідненим ураном можуть легко пробивати броню, і "на сьогодні у росіян немає танків, захист яких був би ефективним від такого виду зброї".

Урановий снаряд у розрізі / Фото: sturgeonshouse.ipbhost.com

Чи шкідливий збіднений уран для здоров'я

Потенційно снаряди із збідненим ураном можуть негативно позначитися не здоров’ї через забруднення організму цим металом та через його радіоактивність. Однак на сьогодні немає однозначної відповіді, наскільки великою є така небезпека. Адже дуже важко встановити причинно-наслідковий зв'язок між впливом радіоактивного випромінювання та захворюванням на рак. Вважається, що ризик захворіти на онкологію незначний, однак ці снаряди рекомендується за можливості не застосовувати у густонаселених районах.

Радіоактивне випромінювання від снарядів зі збідненим ураном не проникає через шкіру чи одяг. Шкідливий лише радіоактивний пил, який можна вдихнути або ж спожити з їжею чи водою. Збіднений уран може вражати нирки та печінку. Аж через 20-30 років після контакту з радіоактивною речовиною може виникнути рак крові або інші види онкологічного захворювання.

2010 року комітет Європарламенту з питань охорони здоров'я назвав вплив випромінювання від снарядів зі збідненим ураном "дуже малим" порівняно із природним випромінюванням. Комітет рекомендував у регіонах, де тривають бойові дії, не допускати населення до ураженої такою зброєю техніки та утилізувати її належним чином.

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