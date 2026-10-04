Росія могла сховати в Києві «очі» для «Шахедів»: «Флеш» показав, як вони можуть виглядати

Ретранслятори для «Шахедів» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

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Російські Mesh-ретранслятори, які потенційно можуть використовуватися для керування «Шахедами» під час ударів по Києву, можуть мати дуже невеликі розміри. Таке обладнання можна розмістити навіть у приватному будинку, автомобілі чи валізі.

Про це розповів військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій і радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, йдеться про Mesh-модеми різної потужності — від кількох ватів до кількох десятків ватів. Саме на базі подібних пристроїв, як пояснює експерт, може бути побудований ретранслятор для безпілотників.

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«Як бачите, на жаль, розмір дуже маленький. Можна збирати, наприклад, у приватному будинку або в машині, або десь у валізі», — зазначив Бескрестнов.

Для роботи такого обладнання, за словами експерта, необхідні лише доступ до інтернету та живлення. Компактні розміри таких пристроїв дають змогу розміщувати їх у різних місцях без потреби у великих стаціонарних конструкціях.

«Флеш» припустив, що у Києві можуть працювати ворожі Mesh-ретранслятори

Раніше Сергій «Флеш» Бескрестнов заявляв, що точні влучання російських дронів у критичні елементи київських мостів можуть бути пов’язані з роботою прихованих Mesh-ретрансляторів безпосередньо у столиці.

За його припущенням, таких пристроїв у Києві може бути небагато — приблизно від одного до трьох. Вони, за словами експерта, можуть короткочасно забезпечувати канал онлайн-керування «Шахедами» для коригування ударів.

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«Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним», — зазначав Бескрестнов.

Він також наголошував, що без стабільного онлайн-керування до моменту удару точно влучити в опору або ванти мосту було б складно. На його думку, під загрозою можуть бути не лише мости, а й розміщені на них засоби ППО.

Нагадаємо, «Флеш» попередив, що РФ адаптувала реактивні дрони для знесення високовольтних опор та залізних мостів.

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