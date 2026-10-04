Хто наводить дрони на мости Києва: в ISW розповіли про нову тактику ворога

Росія почала цілеспрямовано бити по мостам, що поєднують Береги Дніпра у Києві / © УНІАН

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Від початку жовтня, російські окупаційні війська вже 6 разів прицільно атакували Південний та Північний мости в Києві. Ці систематичні удари є частиною масштабної кампанії, спрямованої на фізичне розділення столиці та критичне ускладнення логістики через Дніпро.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Цілі російського терору та план на зиму

Експерти ISW переконані, що атаки на транспортні артерії Києва мають на меті не лише порушити цивільне сполучення, а й завдати серйозного удару по українській економіці загалом. Головна мета Кремля — створити нестерпні умови життя у великих містах і тим самим примусити Україну до капітуляції.

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На підтвердження цих намірів Міністерство закордонних справ РФ 3 жовтня випустило офіційне попередження, закликавши іноземних дипломатів та громадян залишити Київ. У російському відомстві відкрито заявили про намір продовжувати далекобійні удари дронами та ракетами. В ISW вважають, що у такий спосіб агресор планує спровокувати політичну кризу в Україні протягом зими 2026-2027 років і підірвати здатність ЗСУ утримувати успіхи на фронті.

Технологія ударів та приховані ретранслятори в Києві

Для здійснення ювелірних атак по мостах ворог почав застосовувати нові технологічні рішення. В Інституті вивчення війни звернули увагу на заяву українського експерта з питань оборонних технологій Сергія «Флеша» Бескрестнова, який повідомив про використання росіянами ретрансляторів mesh-мережі. Ці пристрої працюють як шлюзи: вони приймають команди через інтернет і перетворюють їх на радіосигнали для управління безпілотниками в режимі реального часу. Аналогічну технологію окупанти вже випробували 4 вересня під час замаху на голову СБУ Олександра Поклада.

На думку радника президента з оборонних технологій Сергія «Флеша» Бескрестнова, точні влучання «Шахедів» в опори чи ванти мостів можливі лише за умови стабільного онлайн-керування безпосередньо до моменту удару. Сергій Бескрестнов переконаний, що ворожі радіоретранслятори розташовані прямо на території Києва. За його оцінками, у столиці може діяти від 1 до 3 таких пристроїв.

«Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним», — пояснив експерт.

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Українські фахівці вже ретельно дослідили уламки збитих безпілотників і відкинули версії про використання росіянами інших альтернативних технологій зв’язку (наприклад, модулів LTE). Поки ворожу мережу всередині міста не виявлено і не знешкоджено, під прицільним ударом перебуватимуть не лише ключові мости, а й засоби протиповітряної оборони, які захищають столицю.

Мости Києва під ударами РФ — останні новини

Перший підтверджений удар по Південному мосту стався 1 жовтня. Російський «Шахед» влучив у споруду саме в момент, коли нею рухався потяг метро. У вагоні з’явилися дим і попіл, вибуховою хвилею вибило вікна, однак пасажири не постраждали. «Шахед» вдарив по Південному мосту під час руху потяга метро — перші подробиці атаки.

Того ж дня російські війська повторно атакували Південний міст. Цього разу було пошкоджено дорожнє полотно, одну з опор, відбійник та захисне бетонне загородження метрополітену. У ніч проти 2 жовтня стався ще один удар, після якого рух мостом знову обмежили. РФ знову вдарила по Південному мосту — про нове влучання та наслідки для переправи.

Уранці 3 жовтня атаки вийшли за межі Південного мосту — російський реактивний безпілотник влучив у Північний міст. Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а рух із лівого на правий берег перекрили. Росія вдарила по Північному мосту — під час атаки постраждали двоє людей.

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