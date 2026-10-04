Бабусі мало виповнитися 95: що відомо про двох жінок, загиблих під час удару РФ по Києву

Київ / Ілюстративне фото / © Associated Press

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У ніч проти 30 вересня російський безпілотник влучив у приватний будинок у Святошинському районі Києва. Внаслідок атаки загинули дві жінки — 46-річна та 95-річна, ще четверо людей зазнали поранень. За цим повідомленням — не просто цифри, а історія родини, яка жила в цьому будинку десятиліттями.

Про це написала родичка загиблих Юлія Гагаріна.

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Історія родини

Будинок звели ще у 1950-х роках два рідні брати — на той час на околиці Києва. Його будували на дві сім’ї з цегли та дерева. Тут виросли три покоління дітей, а родина роками збиралася разом за сімейним столом.

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Серед загиблих — 95-річна Марія, яку рідні називали своєрідним «сімейним лікарем» для всієї вулиці. Вона працювала в тубдиспансері, вийшла на пенсію вже після 70 років, а згодом допомагала доглядати за онуками.

Напередодні трагедії жінка переживала через те, що не встигла посіяти часник. Самостійно робити це вона вже боялася після травми стегна, яку отримала незадовго до початку повномасштабної війни.

Іншою загиблою стала 46-річна Євгенія — родичка авторки історії. За кілька днів до трагедії вона відсвяткувала день народження. Жінка любила облаштовувати свій дім і саме перед ударом зробила ремонт у кімнаті.

У ніч проти 30 вересня мешканці будинку знали про загрозу ракетного обстрілу. У будинку увімкнули газовий котел, щоб до ранку було тепло. Молодшого члена родини відправили ночувати до друга на сусідню вулицю, вважаючи, що там буде безпечніше.

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«Ближче до третьої почали збивати. Бусінка (улюблена собакевич Жені) ховалася у бабусі на ліжку. Тітка написала всім чергову перекличку: „Ви як?“, побачила відгуки і пішла в туалет. Вийшла і наступне що побачила — цегляну стіну, що на неї летіла», — йдеться у повідомленні.

За словами родичів, удар припав буквально на спальні Євгенії та Марії. Вибух зруйнував частину будинку, уламки цегли розкидало по подвір’ю, а дерев’яні перекриття загорілися. Пожежу ліквідовували ще наступного дня.

Одному з членів родини вдалося врятуватися, ще одну жінку госпіталізували. Рідні зазначають, що її мають виписати з лікарні на похорон доньки та матері.

«Вижити, щоб ховати доньку та матір — це не те везіння, якого бажаєш», — йдеться в розповіді родини.

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Прощання із загиблими відбудеться у неділю, 4 жовтня, у крематорії Байкового кладовища. Початок — о 10:00.

Рідні запрошують усіх, хто знав Марію та Євгенію, прийти й попрощатися з ними.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва російський удар зруйнував приватний будинок, де жили три покоління однієї родини. Загинули три жінки, а єдиним, хто вижив із родини, став хлопець, який тієї ночі ночував у друзів. Вибух спричинив масштабну пожежу, пошкодив близько десяти сусідніх будинків, у людей повибивало вікна та двері.

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