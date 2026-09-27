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Категорія
Різне
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Яке 4 жовтня свято — все про цей день, яке церковне свято

4 жовтня, День вчителя в Україні. Віряни вшановують пам’ять священномученика Єротея, єпископа Атенського. До Нового року залишилося 93 дні.

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Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 4 жовтня 2026 року

Яке свято 4 жовтня 2026 року / © ТСН

4 жовтня 2026 року — неділя. 1683-й день війни в Україні.

Яке свято 4 жовтня

4 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського / © pexels.com

4 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського / © pexels.com

4 жовтня віряни святкують День пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського. Він був членом афінського Ареопагу й навернувся до християнства після проповіді апостола Павла. Згодом Павло поставив його єпископом Афін. Єротей був близьким сподвижником святого Діонісія Ареопагіта. За переданням, Єротей був присутній разом з апостолами за Успіння Пресвятої Богородиці. Церковна традиція особливо згадує його глибоку віру та духовну мудрість.

4 жовтня в Україні святкують День вчителя / © ТСН

4 жовтня в Україні святкують День вчителя / © ТСН

4 жовтня в Україні святкують День вчителя. Його святкують щороку в першу неділю жовтня. Свято присвячене вчителям, викладачам, вихователям та іншим працівникам освіти — людям, які навчають, виховують і допомагають дітям та молоді розвиватися. Традиційно напередодні свята в школах проводять урочистості: учні вітають педагогів, дарують квіти, листівки та символічні подарунки. У деяких школах організовують концерти або день учнівського самоврядування, коли старшокласники на певний час пробують себе в ролі вчителів.

4 жовтня День територіальної оборони України / © Фото з відкритих джерел

4 жовтня День територіальної оборони України / © Фото з відкритих джерел

Також 4 жовтня День територіальної оборони України. Державне професійне свято, присвячене військовослужбовцям і добровольцям, які беруть участь у територіальній обороні країни. Його святкують щороку в першу неділю жовтня. Свято було встановлене Указом Президента України 2020 року з огляду на важливість територіальної оборони для обороноздатності держави. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року роль територіальної оборони особливо зросла. Підрозділи Сил територіальної оборони ЗСУ беруть участь у захисті населених пунктів і важливих об’єктів, виконують бойові завдання та діють разом з іншими складовими Сил оборони України.

4 жовтня День ветеринарної служби України / © pexels.com

4 жовтня День ветеринарної служби України / © pexels.com

А ще 4 жовтня День ветеринарної служби України. Ветеринарні фахівці не лише лікують домашніх і сільськогосподарських тварин. Вони займаються профілактикою та діагностикою хвороб, вакцинацією, контролем інфекцій, зокрема тих, що можуть передаватися від тварин людям, а також допомагають забезпечувати безпечність продукції тваринного походження.

4 жовтня святкують Всесвітній день тварин / © pexels.com

4 жовтня святкують Всесвітній день тварин / © pexels.com

4 жовтня святкують Всесвітній день тварин. Дата обрана невипадково: 4 жовтня вшановують святого Франциска Ассізького, якого в християнській традиції знають особливою любов’ю до природи та живих істот. Ідея проведення Всесвітнього дня тварин виникла 1925 року завдяки німецькому письменнику й захиснику тварин Генріху Циммерманну. Перший захід відбувся в Берліні, а згодом 4 жовтня стало міжнародною датою.

4 жовтня День африканської діаспори / © pexels.com

4 жовтня День африканської діаспори / © pexels.com

Також 4 жовтня День африканської діаспори. Припадає на першу неділю жовтня. Поняття «африканська діаспора» охоплює мільйони людей у різних частинах світу. Її формування пов’язане як із добровільною міграцією, так і з трагічною історією трансатлантичної работоргівлі та примусового переміщення африканців.

4 жовтня Міжнародний день благословення рибальського флоту / © pexels.com

4 жовтня Міжнародний день благословення рибальського флоту / © pexels.com

А ще 4 жовтня Міжнародний день благословення рибальського флоту. Традиція приморських і рибальських громад, під час якої освячують рибальські судна та моляться за безпеку рибалок, добрий промисел і благополучне повернення додому. Її коріння пов’язане з давніми християнськими звичаями європейських рибальських громад. Перед початком сезону священнослужителі благословляли човни та їхні екіпажі, адже морський промисел завжди був небезпечною справою. Згодом переселенці поширили цю традицію в інших частинах світу, особливо у прибережних містах Північної Америки.

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