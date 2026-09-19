Яке свято 26 вересня 2026 року / © ТСН

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26 вересня 2026 року — субота. 1675-й день війни в Україні.

Яке свято 26 вересня

26 вересня віряни святкують Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова / © pexels.com

26 вересня віряни святкують Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Іван Богослов був одним із дванадцяти апостолів, автором Євангелія від Івана, трьох послань та, за церковною традицією, Одкровення (Апокаліпсису). Саме йому Христос, перебуваючи на хресті, доручив опікуватися Своєю Матір’ю — Пресвятою Богородицею. За церковним переданням, Іван прожив до глибокої старості. Відчувши наближення кінця земного життя, він попросив учнів приготувати для нього могилу, ліг у неї, після чого його засипали землею. Коли згодом учні відкрили могилу, тіла апостола там не знайшли. Тому Церква називає цю подію не просто смертю, а «переставленням» — переходом від земного життя до вічного.

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26 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я довкілля / © pexels.com

26 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день здоров’я довкілля. Його започаткувала Міжнародна федерація здоров’я довкілля (IFEH) 2011 року. Мета цього дня — нагадати, що стан довкілля безпосередньо впливає на здоров’я людини. Забруднене повітря й вода, небезпечні хімічні речовини, відходи, зміна клімату, шум і погані санітарні умови можуть спричиняти або посилювати різні захворювання.

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26 вересня Міжнародний день мережива / © pexels.com

Також 26 вересня Міжнародний день мережива. Припадає на останню суботу вересня. Мереживоплетіння має багатовікову історію. Особливого поширення воно набуло в Європі приблизно у XVI столітті. Мереживо створюють різними способами — за допомогою голки, коклюшок, гачка або інших технік, утворюючи складні ажурні орнаменти.

26 вересня Міжнародний день кролика / © pexels.com

А ще 26 вересня Міжнародний день кролика. Припадає на четверту суботу вересня. Головна мета цього дня — нагадати, що кролики потребують відповідального й гуманного ставлення. Домашній кролик — не просто милий подарунок чи тваринка для клітки: йому потрібні простір для руху, правильне харчування, ветеринарний догляд, спілкування та безпечні умови життя.

26 вересня святкують Всесвітній день контрацепції / © pexels.com

26 вересня святкують Всесвітній день контрацепції. Його започаткували 2007 року, щоб підвищувати обізнаність людей про контрацепцію та відповідальне планування сім’ї. Головна мета цього дня — забезпечити людям доступ до достовірної інформації про різні методи запобігання небажаній вагітності, допомогти усвідомлено обирати метод контрацепції та зменшувати кількість незапланованих вагітностей.

26 вересня День косатки Шаму / © pexels.com

Також 26 вересня День косатки Шаму. Це неофіційний пам’ятний день, пов’язаний із знаменитою косаткою Шаму, яка стала одним із найвідоміших символів морських парків у США. Шаму була косаткою, яку виловили в дикій природі 1965 року. Згодом вона опинилася в SeaWorld San Diego, де брала участь у виступах. Її ім’я стало настільки популярним, що пізніше «Shamu» використовували як сценічне ім’я для багатьох інших косаток у шоу SeaWorld.

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26 вересня День спеціаліста з управління персоналом / © pexels.com

А ще 26 вересня День спеціаліста з управління персоналом. Спеціаліст з управління персоналом, або HR-менеджер, допомагає знаходити нових працівників, організовує адаптацію та навчання, бере участь у формуванні корпоративної культури, оцінюванні роботи й мотивації команди. Сучасний HR — це значно більше, ніж традиційна кадрова робота: він допомагає створювати середовище, у якому люди можуть ефективно працювати та професійно розвиватися.

26 вересня святкують День народження грамофону / © pexels.com

26 вересня святкують День народження грамофону. Ця дата пов’язана з винахідником Емілем Берлінером, який 1887 року подав заявку на патент пристрою для запису й відтворення звуку, що отримав назву грамофон. На відміну від фонографа Томаса Едісона, який використовував циліндри, винахід Берлінера записував звук на плоскі диски. Саме ця ідея стала основою для масового виробництва грамплатівок і значно вплинула на розвиток музичної індустрії.

26 вересня Європейський день мов / © pexels.com

Також 26 вересня Європейський день мов. Його започаткували 2001 року за ініціативою Council of Europe після проведення Європейського року мов. Мета цього дня — популяризувати вивчення мов, підтримувати мовне різноманіття Європи та заохочувати людей вивчати іноземні мови протягом усього життя.

26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї / © pexels.com

А ще 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Його проголосила Генеральна Асамблея ООН 2013 року. Мета цього дня — привернути увагу світу до небезпеки ядерної зброї та нагадати про необхідність ядерного роззброєння і недопущення ядерної війни.

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