День ангела 18 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 18 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 18 вересня

18 вересня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Бориса, Володимира, Івана, Костянтина, Михайла, Олексія, Петра, Сергія, Ірину, Софію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві відповідальний, терпеливий. В дорослому віці стає миролюбним.

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Борис — староперсидське ім’я, перекладається як «спадкоємець». В дитинстві впертий, має сильний характер. В дорослому віці стає потайливим.

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Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві благородний, дружелюбний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві добре вчиться, відповідальний. В дорослому віці стає рішучим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає справедливим.

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Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві завзятий, дружелюбний. В дорослому віці стає наполегливим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає щирим.

Ірина — давньогрецьке походження, означає «дарує мир і спокій». В дитинстві сентиментальна, ніжна. В дорослому віці стає працьовитою.

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Софія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мудрість». В дитинстві витривала, наполеглива. В дорослому віці стає відповідальною.

День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щасливого Дня ангела! Нехай у серці панують мир і тепло, а кожен новий день приносить радість та надію.

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Прийми щирі вітання з Днем ангела! Бажаю тобі Божої опіки, благополуччя, любові та багато світлих моментів.

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З іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від біди, допомагає долати труднощі й дарує віру в краще.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щастя, серце — спокійним, а життя — наповненим любов’ю.

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З Днем твого небесного покровителя! Бажаю здоров’я, радості, миру, достатку та здійснення всіх добрих бажань.

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