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День ангела 18 вересня: кого та як вітати з іменинами
18 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 вересня
18 вересня 2026 року привітайте з іменинами Аркадія, Бориса, Володимира, Івана, Костянтина, Михайла, Олексія, Петра, Сергія, Ірину, Софію.
Аркадій — давньогрецьке походження, означає «житель Аркадії». В дитинстві відповідальний, терпеливий. В дорослому віці стає миролюбним.
Борис — староперсидське ім’я, перекладається як «спадкоємець». В дитинстві впертий, має сильний характер. В дорослому віці стає потайливим.
Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володіє світом». В дитинстві благородний, дружелюбний. В дорослому віці стає оптимістичним.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.
Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві добре вчиться, відповідальний. В дорослому віці стає рішучим.
Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає справедливим.
Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві завзятий, дружелюбний. В дорослому віці стає наполегливим.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає щирим.
Ірина — давньогрецьке походження, означає «дарує мир і спокій». В дитинстві сентиментальна, ніжна. В дорослому віці стає працьовитою.
Софія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «мудрість». В дитинстві витривала, наполеглива. В дорослому віці стає відповідальною.
День ангела 18 вересня — душевні привітання в прозі
Щасливого Дня ангела! Нехай у серці панують мир і тепло, а кожен новий день приносить радість та надію.
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Прийми щирі вітання з Днем ангела! Бажаю тобі Божої опіки, благополуччя, любові та багато світлих моментів.
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З іменинами! Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від біди, допомагає долати труднощі й дарує віру в краще.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щастя, серце — спокійним, а життя — наповненим любов’ю.
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З Днем твого небесного покровителя! Бажаю здоров’я, радості, миру, достатку та здійснення всіх добрих бажань.