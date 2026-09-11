Яке церковне свято в Україні 18 вересня

Церковне свято 18 вересня / © pexels.com

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18 вересня (1 жовтня), в православному календарі день пам’яті преподобного Євменія, єпископа Гортинського, чудотворця. Від юних років Євменій прагнув жити відповідно до християнських заповідей. Він уникав мирських спокус, багато молився, постив і намагався духовно вдосконалюватися. Особливе місце в його житті посідали Святе Письмо та молитва.

Святий не прагнув багатства чи земних благ. Навпаки, усе своє майно він роздав бідним і нужденним, обравши шлях служіння Богові. Суворе подвижницьке життя Євменія супроводжувалося смиренням, милосердям і любов’ю до людей.

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Добрі справи та духовна мудрість Євменія були настільки відомими, що жителі Гортини обрали його своїм єпископом. Гортин була одним із важливих міст острова Крит, а новий архіпастир сприйняв своє служіння передусім як відповідальність за людей.

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Євменій став для своєї пастви милосердним батьком. Він підтримував сиріт, допомагав бідним, утішав людей у скорботі та піклувався про хворих. Святитель прагнув не лише навчати людей словами, а й показувати приклад власним життям.

За церковним переданням, Бог наділив Євменія даром чудотворення. Люди зверталися до нього з молитвами, а святитель допомагав їм своєю вірою та молитвою.

Одне з найвідоміших чудес пов’язують із посухою. Коли земля потерпала від нестачі дощу, молитва Євменія принесла довгоочікувану вологу. У житіях також згадуються зцілення хворих та інші чудесні випадки, завдяки яким святитель отримав ім’я Чудотворця.

Церковне свято в Україні 18 вересня за старим календарем

За старим календарем 18 вересня в Україні вшановують пам’ять пророка Захарія. Пророк отримував видіння, у яких передбачав майбутнє Ізраїлю та прихід Месії. Деякі його пророцтва християни вважають такими, що стосуються Ісуса Христа. Захарія закликав людей до покаяння, праведності та милосердя.

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Прикмети 18 вересня

Народні прикмети 18 вересня / © pexels.com

Червоні хмари перед сходом сонця — до вітру та дощу.

Листя горобини вже пожовкло — зима буде ранньою та холодною.

На горобині багато ягід — осінь очікується дощовою та похмурою.

Що не можна робити 18 вересня

За народними прикметами не варто виставляти напоказ свої досягнення та вихвалятися успіхами, адже надмірна гордість могла призвести до втрати того, чим людина пишається.

Що можна робити 18 вересня

Саме від цієї дати, за давніми звичаями, радили братися до заготівлі шипшини. Вважалося, що ягоди, зібрані до приходу перших морозів, мають особливу користь. Їх висушували, а згодом використовували для приготування ароматного чаю та домашніх відварів, якими традиційно підтримували організм під час застуди, проблем зі сном та інших недуг.

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