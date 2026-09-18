Москва. / © Associated Press

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Вночі і зранку 18 вересня Москву атакували невідомі добрі безпілотники. Водночас у російському Таганрозі, що в Ростовській області пролунала серія вибухів. Виникла масштабна пожежа.

Що відомо про атаку на територію Росії, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Атака на Москву

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в російська ППО нібито знищила 35 безпілотників, які прямували до столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби та фахівці.

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Водночас через дронову атаку в аеропортах Москви запроваджували обмеження на приймання та відправлення літаків. За даними Росавіації, обмеження діяли ще від вечора 17 вересня. У «Внуково» та «Домодєдово» їх скасували лише близько сьомої ранку.

Вибухи у Ростовській області

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зранку відзвітував, що нібито сили ППО збили понад 50 дронів у Ростові, Батайську, Таганрозі та п’яти районах Ростовської області.

Зауважимо, близько 4:00 про вибухи без уточнення деталей повідомила очільниця Таганрога Світлана Камбулова. Вона просила людей «не панікувати та зберігати спокій», а також «не підходити до вікон і зайти до приміщень».

Своєю чергою, мер Ростова Олександр Скрябін заявив про роботу протиповітряної оборони, яка нібито намагалася відбити атаку безпілотників. Після вибухів у місті спалахнула пожежа.

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Тим часом місцеві жителі у соцмережах панічно скаржилися на вибухи і «феєрверки», а також на те, що не чули сирен повітряної тривоги. У Мережі традиційно почали з’являтися відео, на яких видно роботу ППО, пожежу та стовпи диму. Водночас росіяни активно фільмували наслідки атаки.

Водночас Телеграм-канал Exilenova+ опублікував відео насліків атаки на Ростовську область. Зокрема, у Таганрозі афіксовано пожежу в районі промзони неподалік порту, а у Ростові була атакована авіабаза. Однак інформація поки що потребує підтверджень.

Сили ППО збили понад 50 БПЛА у Ростові, Батайську, Таганрозі та п’яти районах Ростовської області. Пошкоджено 14 будинків, зокрема вісім — багатоквартирних, повідомив голова регіону Юрій Слюсар.

Дата публікації 08:03, 18.09.26 Кількість переглядів 19 Масована атака дронів на Ростовщину: вибухи, пожежі та паніка (відео)

Як повідомлялося, у Росії після атаки дронів 17 вересня припинив роботу Ярославський НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Джерела Reuters заявили, що внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-3. Її потужність становить 17 140 тонн на добу — приблизно 40% усіх переробних потужностей заводу.

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