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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Росії після атаки дронів зупинився великий НПЗ: Reuters розкрив масштаб пошкоджень

Ярославський нафтопереробний завод припинив переробку нафти після атаки безпілотників, яка пошкодила одну з його ключових установок потужністю близько 40% від загального обсягу підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Ярославський НПЗ

Атака на Ярославський НПЗ / © Exilenova+

У Росії Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" зупинив переробку сирої нафти після атаки безпілотників у четвер, 17 вересня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в галузі.

За їхніми даними, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-3. Її потужність становить 17 140 тонн на добу — приблизно 40% усіх переробних потужностей заводу.

Ситуацію ускладнює те, що ще одна з трьох основних установок — АВТ-4, на яку припадає приблизно 33% потужності підприємства, — вже перебувала на ремонті після пошкоджень внаслідок попередньої атаки дронів 28 серпня. Третя установка АТ-4 забезпечує близько 27% первинної переробки.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що регіон зазнав масштабної атаки дронів. За його словами, російська ППО нібито збила 65 безпілотників, постраждалих немає, однак НПЗ зазнав пошкоджень і на його території виникли пожежі.

Президент Володимир Зеленський у четвер підтвердив удар України по Ярославському НПЗ, розташованому приблизно за 250 км на північний схід від Москви.

За інформацією Reuters, у четвер паливо виробництва цього заводу не виставляли на продаж на внутрішній російській товарній біржі.

Ярославський НПЗ має потужність близько 300 тисяч барелів нафти на добу, або 15 млн тонн на рік. 2024 року підприємство переробило 14,9 млн тонн нафти та виробило, зокрема, 2,6 млн тонн бензину і 4 млн тонн дизельного пального. Завод контролює "Славнефть", яка належить "Роснефти" та "Газпром нефти".

Раніше повідомлялося, що у США поскаржилися, що удари України по НПЗ Росії «обвалили» енергетичні ринки світу.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що знову просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного палива та нафтопереробних заводах.

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